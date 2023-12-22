Разработана антенна, которая работает под водой и под землей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Ученые из Новгородского государственного университета и Нанкинского университета науки и технологий разработали миниатюрную антенну, преобразованные сигналы которой могут более эффективно использоваться в морской навигации, для связи с подводными лодками и при исследованиях ионосферы, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Новгородского государственного университета.

"Разработанное устройство в отличие от обычной проволочной антенны выполнено из особенного материала. Это магнитоэлектрическая структура на основе пьезоэлектрической керамики, которая под действием внешних сил изменяет размер и работает как магнитный излучатель, то есть преобразовывает эти колебания в электромагнитные волны низкой очень частоты. Преобразованные антенной сигналы диапазоном от 3 до 30 кГц хорошо проникают через воду и землю. Таким образом, антенна может более эффективно использоваться в морской навигации, связи с подводными лодками и исследованиях ионосферы - слоя атмосферы, расположенного на 100 и более км над землей", - пояснили в пресс-службе.

Портативная антенна размером 10-15 см работает на низких частотах. Это позволяет использовать ее под водой, под землей и даже там, где не летают самолеты. Антенна уже способна передавать сигнал под водой на 100 м.

"Привычные всем вышки-антенны высотой под 100 м, которые устанавливаются на земле, передают и принимают электромагнитные волны по воздуху, <...> невозможно использовать под водой и землей: туда требуются более миниатюрные и портативные приборы", - пояснили в вузе.

Ученые уже провели эксперимент по передаче этой антенной сигнала низкой частоты 11,3 кГц. И по сравнению с простой антенной она показала большую эффективность в работе и усиленный сигнал.

"Эксперименты подтвердили возможность передавать сигнал на низких частотах, которые используются под водой. На данный момент достигнута дальность передачи сигнала 100 м. Сейчас мы продолжаем исследование и работаем над увеличением дальнодействия прибора", - прокомментировал разработку руководитель проекта Мирза Бичурин, заведующий кафедрой проектирования и технологии радиоаппаратуры Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.