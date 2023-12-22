Китайцы пользовались таблицей умножения 2300 лет назад

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Китайцы пользовались таблицей умножения по крайней мере 2,3 тыс. лет назад. Об этом, сообщило агентство Xinhua, свидетельствует обнаруженная археологами в городе Цзинчжоу (провинция Хубэй, Центральный Китай) бамбуковая дощечка с нанесенными на ее поверхности иероглифическим текстом: "пять раз по семь - тридцать плюс пять, четыре раза по семь - двадцать плюс восемь, три раза по семь - двадцать плюс один".

Дощечка с такой надписью была найдена в гробнице в городе Цзинчжоу, относящейся к IV веку до нашей эры, то есть к периоду Чжаньго (Сражающихся царств, 475-221 годы до н.э.).

"Эта надпись примерно на столетие опережает другой подобный фрагмент, обнаруженный ранее при раскопках в центральной провинции Хунань", - сообщил руководитель раскопок Ян Кайюн. По его словам, ученые использовали инфракрасное сканирование, чтобы выявить слова, начертанные на дощечке.

Всего в гробнице были раскопаны тысячи бамбуковых плашек, содержащих более 30 тыс. иероглифов. Среди них - записи текстов по математике, литературе, животноводству и фармакологии.

Как считает китайский историк Тан Цзиннань, чиновники периода Чжаньго пользовались таблицей умножения для производственных расчетов и иных подобных целей.