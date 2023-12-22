В проекте ИТЭР могут быть изменения в связи с иным видением проекта новым руководством

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. В проект ИТЭР могут быть внесены изменения, связанные с несколько иным видением проекта его новым руководством. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор направления научно-технических исследований и разработок госкорпорации "Росатом", член-корреспондент РАН профессор Виктор Ильгисонис.

"Состоявшийся совет ИТЭР был в определенном смысле знаковым. Дело в том, что туда пришла новая команда, был избран новый генеральный директор Пьетро Барабаски. <…> Новая команда предложила новое видение реализации проекта: делать больший упор не на демонстрационном характере возможности реализации термоядерной реакции, создаваемой в токамаке, а с большим прицелом на разработку некоей технологической платформы, которая будет востребована уже на следующем этапе, при переходе к энергетическому реактору, для того, чтобы сократить количество и длительность последующих этапов этого перехода", - сказал ученый. Он отметил, что проект ИТЭР для всего международного термоядерного сообщества это не самоцель. "Это, во-первых, средство показать правильность наших концептуальных физических построений, которые говорят о том, что такой термоядерный реактор может быть реализован именно посредством использования магнитного удержания плазмы. И во-вторых - проложить дорогу к тому, чтобы термояд стал составляющей практической энергетики. И это самое важное в этом в данном случае", - подчеркнул ученый.

Параллельно с ИТЭР участники развивают свои национальные программы, и практически в каждую из этих программ уже сейчас заложен переход к опытному энергетическому реактору на поститэровской фазе, отметил Ильгисонис. "И в этой связи проверка на стадии сооружения ИТЭР, на стадии его эксплуатации технологических решений, которые туда заложены, конечно, очень существенна", - подчеркнул академик.

ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) - проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Разработка проекта началась в середине 1980-х годов, в 2010 году началось строительство комплекса, завершение работ ожидается в 2025 году. Реактор создается совместными усилиями специалистов из стран ЕС, России, Китая, США, Индии, Казахстана, Японии и Южной Кореи. Представители всех стран - участниц проекта будут иметь равный доступ к использованию инфраструктуры ИТЭР в исследовательских и коммерческих целях.