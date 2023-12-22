Ученые Сибирского отделения РАН открыли новый вид гриба-слизевика

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по исследованию биоразнообразия на Кольском полуострове, Таймыре и в Забайкалье открыла новый вид гриба-слизевика (миксомицета). Ученым предстоит выбрать ему название, сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

"У нас не обошлось без открытия нового вида для науки. В частности, миксомицет, который был обнаружен на разлагающейся древесине. Относится к роду физарум. Морфологически, анатомически и генетически не найдено ни одного объекта, кроме одного далекого вида, но четко отличающегося по своим показателям. Название нужно обсуждать", - заявил заведующий лабораторией экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Евгений Зибзеев, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, при изучении состава грибов в регионах были сделаны интересные находки и открытия. Так, в Мурманской области за два года экспедиции было обнаружено 66 видов грибов, из которых 12 видов являются новыми для региона.

"В Забайкальском дивизионе за один сезон было обнаружено более 200 видов грибов - это касается только восьми исследованных полигонов. Например, обнаружен вид, ранее не встречавшийся в России, новый вид для Забайкальского края, также огромное количество интересных видов, которые ранее не встречались ни в Восточной, ни в Западной Сибири", - добавил Зибзеев.

Большая научная экспедиция - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.