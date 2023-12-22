Открытый в Индии новый вид бактерий назвали в честь писателя Рабиндраната Тагора

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 декабря. /ТАСС/. Микробиологи из индийского университета Вишва-Бхарати назвали в честь его основателя, классика литературы, общественного деятеля и лауреата Нобелевской премии Рабиндраната Тагора (1861-1941) открытый ими новый вид бактерий, способных стимулировать рост растений.

По сообщению газеты The Times of India, микроорганизмы получили имя Тагора за его усилия способствовать развитию сельского хозяйства. "Это первый раз, когда какое-либо живое существо было названо в честь великого индийского писателя", - цитирует издание одного из участников открытия Бомба Даса.

Новый вид бактерий, названный Рantoea Tagorei, был обнаружен учеными в породе угольных шахт. Бактерии способны растворять фосфор и калий, а также ускорять рост сельскохозяйственных культур. По мнению ученых, они будут способствовать переходу индийских аграриев от использования химических удобрений к применению органических, что послужит росту сельскохозяйственного производства в стране.

Университет Вишва-Бхарати действует в городе Шантиникетан ("Обитель мира"), который в этом году был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. На создание учебного заведения Рабиндранат Тагор в 1921 году передал денежную часть Нобелевской премии. В 1951 году Вишва-Бхарати стал университетом национального значения. Сейчас в его составе 12 институтов и 16 научно-исследовательских центров.