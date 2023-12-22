Ускоренное старение женских яичников связали с ростом активности гена CD38

ТАСС, 22 декабря. Китайские молекулярные биологи обнаружили, что женские яичники быстро стареют и прекращают работу значительно раньше всех остальных органов тела в результате роста активности гена CD38. Подавление работы этого участка ДНК в клетках яичников мышей продлило их репродуктивный период, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Aging.

"Яичники стареют значительно быстрее, чем весь остальной организм женщин и самок млекопитающих, причины и клеточные механизмы чего были загадкой для биологов. Мы всесторонне изучили различия в работе этого органа в организме пожилых и молодых самок мышей, что позволило нам выявить повышенную активность гена CD38 в клетках яичников пожилых самок", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа китайских молекулярных биологов под руководством профессора Университета Чжэнчжоу Сунь Инпу при изучении того, как меняется активность различных генов в клетках яичников женщин и самок млекопитающих по мере старения их тела. Для получения подобных сведений ученые извлекли наборы молекул матричной РНК из клеток яичников и других органов тела нескольких самок мышей в возрасте восьми месяцев и двух лет.

Как объясняют исследователи, концентрация этих цепочек РНК отражает, насколько активно клетки считывают те или иные гены. Опираясь на эту идею, ученые выявили набор из нескольких десятков генов, чья работа сильнее всего поменялась в клетках яичников, но не других органов тела мышей. Большинство из этих участков ДНК, по словам Сунь Инпу и его коллег, было связано с воспалительными процессами с работой гена иммунной системы CD38.

Уровень активности этого участка ДНК был заметно выше в организме пожилых самок, что натолкнуло ученых на мысль проследить за тем, как поменяется работа яичников мышей при блокировке при помощи препарата CD38-IN-78c. Данная процедура, как показали последующие наблюдения, значительно замедлила старение яичников и ухудшение качества яйцеклеток, а также продлила репродуктивный период у самок мышей.

Исследователи отмечают, что этот позитивный эффект был преимущественно связан с уменьшением частоты развития воспаления внутри яичников и связанных с ними эпизодов массовой гибели фолликулов, обособленных структур, внутри которых растут "заготовки" будущих яйцеклеток. Понимание этого, как надеются Сунь Инпу и его коллеги, поможет создать новые методы борьбы с бесплодием и даст ученым возможность разработать методы продления репродуктивного периода у женщин.

О бесплодии

По текущим оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одного из супругов, причем доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна. Большая часть из них теряет фертильность в возрасте 40-55 лет, что связано как с вредными привычками и другими особенностями стиля жизни, так и с генетикой.

Биологические причины бесплодия в большинстве случаев остаются неизвестными из-за сложности и малой изученности тех генетических механизмов, которые управляют производством яйцеклеток и сперматозоидов. За последние годы ученые выделили несколько сотен генов, связанных с нарушениями в развитии половых клеток и того, и другого типа, чья точная роль в развитии бесплодия пока остается неизвестной.