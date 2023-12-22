В Санкт-Петербурге создали надежную систему шифрования на новых принципах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" совместно с коллегами из ФТИ им. А.Ф. Иоффе разработали генератор случайных последовательностей для шифрования. В отличие от уже существующих систем, генерирующих случайные ключи с помощью ПО, в новой разработке используется лазер с детектором, генерирующие импульсы случайно, что делает систему практически неуязвимой для взломов.

"В 2023 году СПбГЭТУ "ЛЭТИ" успешно продолжил реализацию программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". В рамках совместной работы был разработан уникальный генератор случайных битовых последовательностей. Производство таких генераторов может быть освоено в короткие сроки, поскольку применяемые для этой разработки технологии интегральной фотоники доступны отечественной промышленности", - сообщил ТАСС руководитель стратегического проекта "Наногетероструктурная электроника, фотоника и радиофотоника", проректор по научной и инновационной деятельности, заведующий кафедрой ФЭТ ЛЭТИ Александр Семенов.

Он пояснил, что наиболее распространенный способ шифрования данных при их передаче в том числе в высокоскоростных системах связи - это использование специального программного обеспечения, которое генерирует ключи из случайных последовательностей символов. Проблема программной криптографии, с которой все чаще сталкиваются сегодня, - применение злоумышленниками мощных компьютеров, которые путем перебора комбинаций или вычисления логики конкретной системы шифрования могут взломать ключи.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЛЭТИ, задачей для ученых было создание отечественной криптографической системы на принципиально иных основаниях, не поддающихся взлому путем вычисления логики системы шифрования. Основой для созданной системы стали принципы радиофотоники и оптики.

Представленный генератор состоит из оптической пары квантово-каскадного лазера и квантово-каскадного детектора. Сам лазер физически генерирует импульсы абсолютно случайно. Лазер и детектор были созданы в ФТИ им. А.Ф. Иоффе в тесной кооперации с производственной компанией ООО "Коннектор Оптикс". Эксперименты ЛЭТИ и ФТИ им. А.Ф. Иоффе показали, что последовательности действительно являются абсолютно случайными и устойчивыми к внешним воздействиям. Тесты проводились в соответствии с требованиями качества Национального института стандартов США, они признаются по всему миру и учитываются при регистрации высокотехнологичных продуктов.

В пресс-службе ЛЭТИ добавили, что конструкционные особенности и физические свойства устройства позволяют генерировать лазерные импульсы разной интенсивности. Более того, каждый импульс обладает случайной интенсивностью. Созданное устройство получилось компактным, оно работает в СВЧ-диапазоне связи и на принципах радиофотоники, благодаря чему его можно будет интегрировать напрямую в передовые системы передачи данных.