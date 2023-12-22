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В Китае нашли керамические фрагменты, датируемые концом IV тысячелетия до н. э.

Их обнаружили в городе Линбао

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Китайские археологи нашли значительное количество фрагментов из обожженной глины, датируемые концом IV тысячелетия до н. э., в городе Линбао (провинция Хэнань) в центральной части Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на представителя Хэнаньского института культурного наследия и археологии Вэй Синтао.

"Обнаружение такого количества фрагментов, напоминающих в т. ч. куски черепицы, позволяют предположить, что уже в то время их могли использовать как строительный материал," - заявил Вэй Синтао. "Это открытие сможет расширить представление о древнейшей культуре Яншао", - отметил представитель музея.

Яншао - группа неолитических археологических культур, существовавшая в Китае в V-III тысячелетиях до н. э. на территории современной провинции Хэнань. Их представители занимались производством орудий труда и гончарных изделий.

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