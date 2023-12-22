Специалисты МГУ создали нейросеть, которая станет основой поисковой системы для ученых

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института искусственного интеллекта Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали анализирующую научные тексты нейросеть, которая станет основой поисково-рекомендательной системы для ученых. Тестирование сервиса начнется в 2024 году, сообщила пресс-служба вуза.

Разработка позволяет получать семантические векторные представления (эмбеддинги) научных текстов на русском языке для решения таких прикладных задач как поиск и классификация научных данных, а также извлечение из массивов текстов определенных терминов. Нейросеть и набор тестовых задач (бенчмарк) опубликованы в открытом доступе. Данные для проекта предоставил, в частности, портал eLibrary.

"Модель показывает высокие значения метрик, имея при этом небольшое количество параметров, а значит, гораздо меньшие требования к вычислительным ресурсам. Данное свойство делает SciRus-tiny эффективной моделью для использования в условиях высокой нагрузки. Разработанная нейросеть ляжет в основу поисково-рекомендательной системы для ученых, тестирование которой начнется уже в начале следующего года", - сообщил руководитель междисциплинарной группы проекта академик Алексей Хохлов, чьи слова приводит пресс-служба МГУ.

Работа проведена в рамках гранта междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ "Математические методы анализа сложных систем". Опубликованная модель станет первой в планируемой авторами линейке. На следующих этапах они намерены создать модели большего масштаба для совершенствования результатов работы нейросетей.