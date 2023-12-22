В ИМБП стартовали испытания научной аппаратуры для биоспутника "Бион-М2"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Масштабные испытания научной аппаратуры, предназначенной для биологического спутника "Бион-М" № 2, стартовали на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Об этом на пресс-конференции заявил начальник лаборатории целевых полезных нагрузок и средств медицинского контроля ИМБП Владислав Седлецкий.

"Более 20 научных аппаратур разрабатывается к полету биоспутника "Бион-М" № 2. Мы приступили к изготовлению летных образцов научной аппаратуры и их отгрузке в РКЦ "Прогресс", где пройдут дальнейшие испытания научной аппаратуры, после чего она поступит на Байконур. Основной эксперимент связан с малыми лабораторными животными, на "Бионе-М" полетят 75 мышей. 19 декабря ИМБП начал масштабные биолого-технические испытания этой аппаратуры, которые полностью повторяют программу полета", - сообщил Седлецкий.

По его словам, мыши на протяжении 35 суток будут находиться в условиях полной изоляции от внешнего мира. "Это закрытая комната, куда нет доступа персоналу. В комнате находится научная аппаратура, имитируется 35-суточный полет, чтобы понять, что аппаратура полностью справляется с обеспечением животных", - отметил Седлецкий.

Запуск "Биона-М" № 2 запланирован на третий квартал 2024 года. Старт запланирован на 31 июля. Аппарат будет выведен на высокоширотную орбиту для подготовки к дальнейшему созданию Российской орбитальной станции.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Основным объектом исследований в рамках проектов "Бион-М" являются мыши. Также с помощью аппарата на орбиту должны отправиться мухи, растения и микроорганизмы. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.