Студенты из Казани изобрели новый комплекс диагностики зарядных станций

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Студенты Казанского государственного энергетического университета на грант в 1 млн рублей разработали и сделали опытный образец диагностического комплекса зарядных станций электромобилей, сообщает Министерство науки и высшего образования РФ в своем Telegram-канале.

"В процессе научной деятельности команда вуза столкнулась с тем, что прибор для диагностики зарядных устройств доступен в двух вариантах: импортный и дорогой или же дешевый, но не функциональный. Проблема была решена радикально: был создан собственный инструмент. Как уверяет команда, устройство обладает значительным функционалом и при этом доступно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 млн рублей разработчики потратили на инструменты, 3D-принтер, производство электронных схем и расходные материалы.

В дальнейшем разработчики из КГЭУ планируют создать два вида устройств. Первое будет универсальным, компактным и простым в использовании. Второй прибор будет более функциональным, с элементами подробной экранной индикации.

Конкурс грантов "Студенческий стартап" проводится в рамках федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".