В Новосибирске в 2025 году начнут производить сенсоры для мониторинга промобъектов

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Серийное производство оптических сенсоров для мониторинга состояния промышленных и инфраструктурных объектов начнется в 2025 году в рамках Передовой инженерной школы (ПИШ) Новосибирского государственного университета. К 2030 году планируется запустить не менее 10 серийных продуктов оценки состояния объектов, в частности для авиастроения и энергетики, рассказал журналистам руководитель лаборатории "Оптика и сенсорика" ПИШ НГУ Иван Шелемба.

В пятницу состоялось открытие новой научно-технической лаборатории "Оптика и сенсорика" в рамках ПИШ НГУ на площадке Института автоматики и электрометрии СО РАН. Лаборатория объединит компетенции научных институтов СО РАН и возможности бизнеса для серийного производства технологичного продукта. Оптические сенсоры будут востребованы для оперативного получения данных о состоянии скважин, плотин, мостов, тоннелей, фундамента зданий, корпусов самолетов и ракет.

"Первый продукт мы с одним из индустриальных партнеров запускаем в серийное производство в 2025 году, потому что проект этот сразу подразумевает экспортный потенциал. В 2025 году мы начнем экспортировать, у нас крупнейший заказчик за пределами РФ", - сказал Шелемба.

Команда намерена к 2030 году запустить серийное производство не менее десяти продуктов с общей выручкой не менее 10 млрд рублей. Для этого им необходимо порядка 1,2 млрд рублей.

Руководитель лаборатории рассказал, что задача проекта - разработка платформы мониторинга объектов, работающих в условиях экстремальных воздействующих факторов на основе оптоволоконных лазеров. Платформенное решение предполагает создание ряда технологий, из которых можно создавать продукт для разных сфер применения.

Оптические датчики измеряют температуру, деформацию, давление, а также могут применяться в областях, недоступных для традиционных средств измерения. Он отметил, что команда проекта уже имеет опыт в области мониторинга нефтегазовой отрасли, авиадвигателестроении, в энергетике и пожарной безопасности.