В РФ вывели сорт пшеницы, который увеличит урожайность зерна в нечерноземной зоне

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские генетики разработали сорт пшеницы, который позволит увеличить на 15% объем урожая в нечерноземной зоне, а также предотвратит полегание зерновых, осложняющее уборку. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией прикладной геномики и частной селекции сельскохозяйственных растений Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ), входящего в консорциум Курчатовского геномного центра, Михаил Дивашук.

Ученые вывели новую разновидность пшеницы с помощью скрещивания сортов "Немчиновская 24" (Россия) и "Лютесценс 29" (Германия). Разработка получила название "ВНИИСБ-50", в честь 50-летнего юбилея института.

"Уникальность сорта заключается в том, что он получен с помощью прикладных генетических технологий, среди которых - молекулярные маркеры и частичная геномная селекция. <…> Его урожайность превышает средние показатели для озимой пшеницы в нечерноземной зоне на 15%, новый сорт также на 5-10% более устойчив к низким температурам", - сказал Дивашук.

"ВНИИСБ-50" устойчив к так называемому полеганию пшеницы, при котором стебли принимают горизонтальное положение, осложняя уборку и снижая урожайность. Ученые также защитили пшеницу от снежной плесени и мучнистой росы.

"Этот сорт был получен с использованием методов геномной селекции, которые, в сравнении с классическими подходами, позволили сократить срок его получения в среднем с 12-15 до 4 лет. Такая скорость выведения пшеницы с улучшенными свойствами демонстрируется впервые. Примененная в этой работе технология будет использоваться в селекции других сортов пшеницы и всех значимых видов сельскохозяйственных культур, что окажет существенное влияние на развитие этой отрасли в России", - пояснил ТАСС руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максим Патрушев.

О Курчатовском геномном центре

Курчатовский геномный центр - консорциум организаций, в который входят шесть российских научных центров во главе с НИЦ "Курчатовский институт". В нем представлены НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ (Гатчина), Институт цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск), Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии (Москва), Московский физико-технический институт (Москва) и Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН (Ялта).

Консорциум стал одним из трех геномных центров мирового уровня, созданных в стране в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Его работа направлена на развитие генетических технологий для сельского хозяйства и промышленной микробиологии.