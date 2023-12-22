Астрономическая зима придет в Северное полушарие Земли 22 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Зимнее солнцестояние, наблюдаемое в пятницу, станет началом астрономической зимы в Северном полушарии Земли. Продолжительность светового дня в Москве 22 декабря будет минимальной в году и составит 6 часов 59 минут, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Солнце, двигающееся по эклиптике, в этот день достигает самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира. Это произойдет в 06:27 по московскому времени.

"В Северном полушарии Земли наступит астрономическая зима, а в Южном полушарии - лето. При этом в Северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь. <…> В Москве 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, Солнце взойдет над горизонтом в 8:59 мск и зайдет в 15:59 мск, продолжительность светового дня составит 6 часов 59 минут", - уточнили астрономы.

В день летнего солнцестояния, когда продолжительность ночи, напротив, минимальна, длина светового дня в Москве составляет 17 часов 33 минуты.

Утром 22 декабря Солнце взойдет на юго-востоке и зайдет на юго-западе, описав самую короткую дугу на небосводе. В полдень в Северном полушарии Земли оно будет находиться в самой низкой точке над горизонтом. На широте Москвы его высота составит 11 градусов.

"В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет "держать эту высоту", словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца", - уточнили в планетарии, добавив, что с этого момента продолжительность дня будет постепенно увеличиваться.

За полярным кругом в это время наблюдается полярная ночь. На широте Мурманска ее пик приходится как раз на 21-22 декабря. "В это время на Северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и нет сумерек. Совершенно другая картина в районе Южного полюса Земли - в Антарктиде в это время полярный день длится круглые сутки", - пояснили в планетарии.