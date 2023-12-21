В материи астероида Рюгу обнаружили органику из межзвездной среды

ТАСС, 21 декабря. Ученые выяснили, что в доставленных на Землю пробах материи с астероида Рюгу присутствуют молекулы органических веществ, которые возникли в межзвездной среде еще до того, как начался процесс формирования Солнечной системы. Об этом сообщила пресс-служба австралийского Университета Кэртина.

"Мы сравнили изотопный состав полиароматических углеводородов, присутствующих в материи астероида Рюгу, метеорита Мерчисон и в земных растениях. Этот анализ раскрыл температуры, при которых сформировались эти вещества, и указал на то, что легкие формы органики, присутствующие в пробах с Рюгу и в метеорите Мерчисон, возникли в очень холодной межзвездной среде", - заявила профессор Университета Кэртина в Перте (Австралия) Клити Грайс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Грайс и ее коллеги пришли к такому выводу во время экспериментов с пробами грунта с астероида Рюгу, которые были доставлены на Землю в конце 2020 года японским зондом "Хаябуса-2". Он был запущен в космос в начале декабря 2014 года для забора образцов материи астероида Рюгу. Их первое изучение показало, что Рюгу состоит из первичной материи Солнечной системы, которая содержит в себе большое количество органики.

Открытие этих молекул, как отмечают исследователи, дало планетологам первую возможность выяснить, где и как возникли первичные запасы органики, которые могли играть важную роль в химической эволюции жизни на Земле. Для получения подобных сведений исследователи проанализировали изотопный состав ароматических углеводородов, присутствующих в материи Рюгу, метеорита Мерчисон, упавшего в Австралии в 1999 году, а также современных земных растений.

Органика из межзвездной среды

Как объясняют исследователи, низкие температуры способствуют образованию молекул ароматических углеводородов, содержащих в себе пары атомов тяжелого углерода-13. Доля подобных "двоек" атомов тяжелых изотопов быстро падает по мере роста температуры, что позволяет определить условия формирования органики, а также то, возникла ли она в очень холодной межзвездной среде или в относительно теплом протопланетном диске.

Руководствуясь подобными соображениями, ученые измерили доли "двоек" атомов углерода-13 в ароматических молекулах, присутствующих в материи Рюгу, метеорита Мерчисон и в биомассе земных растений, и сравнили эти показатели для разных типов веществ. Замеры показали, что легкие ароматические молекулы из материи астероида Рюгу и метеорита Мерчисон, такие как нафталин, флуорантен и пирен, возникли при температурах в 10-20 градусов Кельвина (минус 253 - минус 263 градуса Цельсия).

Подобные температуры были характерны только для межзвездной среды, расположенной вдалеке от всех возможных источников тепла и света. По мнению исследователей, это говорит о том, что значительная часть органики, которая присутствовала в первичной материи Солнечной системы, возникла за ее пределами еще до образования газопылевого облака, внутри которого возникло Солнце, Земля и другие планеты.

При этом планетологи обнаружили, что сложно устроенные "космические" органические молекулы, такие как антрацен и фенантрен, возникли при температурах, сопоставимых с теми, которые сейчас царят на Земле. Это говорит о наличии двух возможных источников органики в первичной материи Солнечной системы, один из которых находился внутри нее, а другой был расположен за ее пределами, подытожили исследователи.