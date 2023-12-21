Курчатовский институт поставил российский рекорд по длительности импульса в токамаке

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" получили в токамаке Т-15МД плазменный разряд с током плазмы 260 килоампер (кА) продолжительностью более 2 секунд, что стало рекордом среди токамаков в России, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"В токамаке Т-15МД получен плазменный разряд с током плазмы 260 кА длительностью более 2 секунд. Эти показатели - рекорд для российских токамаков по длительности импульса", - сказали в пресс-службе, уточнив, что результаты были зафиксированы 15 декабря.

Температура электронной компоненты плазмы составила порядка 40 млн градусов.

Физический пуск токамака Т-15МД, предполагающий демонстрацию работоспособности всех его систем, состоялся в мае 2021 года при участии премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Энергетический пуск, при котором была получена первая высокотемпературная плазма, был проведен в марте 2023 года. Ее температура составила около 1 млн градусов при длительности импульса в 100 миллисекунд. Потребленная мощность установки достигла примерно 30 мегаватт. На следующих этапах токамак должен выйти на проектные параметры.

Уникальные результаты

Исследователи параллельно работают над вводом в строй мегаустановки Т-15МД и созданием и сооружением уникальных систем дополнительного нагрева плазмы. В этих условиях результаты, полученные за такой короткий срок с момента энергетического пуска установки, не имеют аналогов в мировой практике, уточнили в институте.

"Обычно на достижение результатов, о которых мы сегодня объявляем, уходят годы. У нас установка заработала гораздо быстрее, и мы и получили просто уникальные параметры", - считает президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, слова которого приводит пресс-служба центра.

Глава института также отметил, что достигнутые параметры не являются самоцелью для исследователей. "Установка важна для нас как термоядерный источник нейтронов - часть технологического цикла будущей зеленой ядерной энергетики, "Атомного проекта 2.0". Мы первые в мире это предложили, а теперь впервые решили задачу создания прототипа токамака, который стал бы мощным источником нейтронов. Мы за короткий срок его придумали, рассчитали, создали, и теперь он заработал", - заключил он.