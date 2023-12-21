В Юго-Восточной Азии открыли пять ранее неизвестных видов редких ежей

ТАСС, 21 декабря. Генетики выяснили, что на территории Вьетнама, а также на островах Сулавеси и Суматра, обитают как минимум пять ранее неизвестных видов крысиных ежей, редкой тропической разновидности этих насекомоядных млекопитающих. Об этом сообщила пресс-служба американского Смитсоновского музея естественной истории (SMNH).

"Нам удалось открыть эти новые виды ежей только благодаря усилиям, которые на протяжении многих десятилетий предпринимали хранители музеев и те натуралисты, которым удалось поймать представителей этих видов ежей много десятилетий назад. Мы надеемся, что следующее поколение ученых сможет совершить аналогичные открытия благодаря геномным методам и музейным коллекциям", - заявил научный сотрудник SMNH Арло Хинкли, чьи слова приводит пресс-служба музея.

Так называемые крысиные ежи, или гимнуры, представляют собой редкую разновидность насекомоядных млекопитающих, которые обитают в тропических и экваториальных лесах Юго-Восточной Азии и прилегающих к ней островов. Они ведут скрытный образ жизни и проявляют активность в ночное и вечернее время. Как правило, являются всеядными животными, которые употребляют в пищу различных беспозвоночных, а также фрукты, рыбу и мелких земноводных.

Ученые выяснили, что видовое разнообразие гимнуров значительно недооценивалось в прошлом. Специалисты пришли к такому выводу в ходе анализа структуры геномов 232 крысиных ежей, которые были пойманы натуралистами в лесах Вьетнама, а также на островах Сулавеси и Суматра, в разные периоды XX века. Впоследствии они были переданы в коллекции Смитсоновского музея естественной истории и других аналогичных заведений в разных уголках Азии, США и Европы.

Проведенный учеными генетический анализ показал, что в лесах Юго-Восточной Азии проживает как минимум пять новых видов так называемых малых крысиных ежей (Hylomys), что расширило их общее число с двух до семи. Два из них, получившие имена Hylomys macarong и Hylomys vorax, ранее не были известны ученым, а три остальных - Hylomys dorsalis, Hylomys maxi и Hylomys peguensis, ранее некорректно считались подвидами малых гимнуров (Hylomys suillus).

Как отмечают специалисты, открытие сразу пяти ранее неизвестных видов млекопитающих говорит о том, что на Земле до сих пор присутствует большое число неоткрытых и неизученных млекопитающих, многим из которых, как Hylomys macarong, уже сейчас угрожает вымирание. Это необходимо учитывать при проработке мер, направленных на защиту видового разнообразия животных в самых уязвимых уголках природы, подытожили ученые.