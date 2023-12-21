Росатом в Ульяновской области начал производство радиофармпрепарата для лечения онкологии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Росатом открыл в Димитровграде (Ульяновская область) участок по производству медицинского радиоизотопа актиния-225. Это один из самых востребованных в мире радиоизотопов, на основе которого создаются эффективные средства для борьбы с онкологическими заболеваниями, отмечается в сообщении пресс-службы научного дивизиона госкорпорации.

"На начальном этапе наша доля составит около 10% от всего мирового объема производства этого ценного радиоизотопа. Ранее в России производство актиния-225 осуществляло только одно предприятие - Физико-энергетический институт им. А. И. Лейпунского (входит в научный дивизион Росатома) в Обнинске. В ближайшее время мы завершим мероприятия по отработке технологии, по итогам которых будет подана заявка на получение патента на технологию изготовления радиоактивного препарата на основе актиния-225", - приводятся в сообщении слова директор НИИАР Александра Тузова.

Актиний-225 вызывает разрыв ДНК раковых клеток, практически не затрагивая здоровые ткани. От препаратов с таким мощным направленным воздействием ждут революции в медицине. Расположенный в Димитровграде Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов (ГНЦ НИИАР) стал одним из четырех производителей актиния-225 в мире, серьезно усилив российское представительство на глобальном рынке ядерной медицины.

Диагностика с применением радиофармацевтических препаратов позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать терапию. Росатом входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков сырьевой изотопной продукции, применяемой в диагностике и лечении онкологических заболеваний.