В Арктическом центре РАН открыли четыре новых вида моллюсков-сфериин

АРХАНГЕЛЬСК, 21 декабря. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) открыли четыре новых вида пресноводных моллюсков подсемейства сфериин (Sphaeriinae) на территории России, в Киргизии и в Африке, рассказала ТАСС руководитель проекта, директор Института биогеографии и генетических ресурсов центра Юлия Беспалая. По итогам многолетнего исследования ученые упорядочили систематику этих моллюсков и уточнили их эволюцию.

"При изучении этого подсемейства нами было описано четыре новых вида. Мы оценивали морфологию, анатомию, молекулярно-генетические данные. Были привлечены коллекционные сборы типовых экземпляров, для некоторых видов, которые были когда-то описаны, были проведены экспедиции в типовые локалитеты: Индигирка, Колыма, Енисей, - сказала Беспалая. - Один вид из бассейна Колымы, второй вид мы описали из Марокко, но он обитает и в европейских странах, был обнаружен в Македонии и еще в Турции. Третий вид - в Киргизии, и еще один - на Кавказе".

Сфериины, которых еще называют горошинки и шаровки - это широко распространенные в пресных водоемах мелкие двустворчатые моллюски. В России их известно 25 видов. Это одна из немногих групп моллюсков, которая освоила водоемы в Арктике, это единственные представители семейства, обитающие на архипелаге Новая Земля. Популяции их жизнеспособные, несмотря на то, что на зиму они буквально вмерзают в лед. Сфериины - активные биофильтраторы, а также являются источником пищи для различных птиц и рыб, в том числе имеющих хозяйственное значение. Часто эти моллюски доминируют в экосистемах, их наличие и состояние является важным пунктом при оценке биоразнообразия водоема, а для этого принципиальна правильная систематика.

Образцы с Кавказа, Сибири и Арктики

До настоящего времени систематика этой группы моллюсков была спорной, разные группы зоологов выделяли разное число родов, ориентируясь либо на морфологические данные, либо на молекулярные. В ходе нового исследования ученые использовали материалы генетических банков и коллекций исследовательских учреждений разных стран, провели ряд экспедиций в Арктику, Сибирь, на Дальний Восток и Кавказ.

"В нашем исследовании мы собрали самое большое количество последовательностей ДНК, которое есть в настоящее время, больше тысячи, - пояснила собеседница агентства. - Превалировали, конечно, наши сборы, предыдущие исследования базировались на ограниченном числе последовательностей, полностью выпадала Сибирь, не было каких-то кавказских видов, арктических полностью не было, и они не могли полностью обобщить материал, сделать правильную систематику, т. к. не хватало этих образцов".

Биологи изучали как митохондриальную ДНК, так и ядерную. Как отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной экологии и биогеографии ФИЦКИА Александр Кондаков, это позволяет получить более полноценную генетическую картину. В результате было определено семь родов сфериин. Род Conventus, который в 1974 году описали советские ученые, был восстановлен в статусе. Новый род Hindupisidium был выделен и описан впервые.

От простых к сложным за 125 млн лет

В ходе исследования ученые построили филогенетическое дерево подсемейства, то есть определили эволюционные взаимосвязи между различными видами и родами этих моллюсков. Оказалось, что сфериины - гораздо более древняя группа, чем считалось ранее. Она сформировалась около 125 млн лет назад на территории современного Китая и успешно расселилась практически по всем континентам. Исследователи определили, что со временем организмы "горошинок" усложнялись, до этого проекта у ученых не было по этому вопросу единого мнения.

Помимо зоологов ФИЦКИА в проекте участвовали ученые Санкт-Петербургского и Сургутского госуниверситетов, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова и Зоологического института РАН, Университета имени Сиди Мохамеда бен Абдаллы и Университета имени Мохаммеда Первого (Марокко). Результаты исследования опубликованы в "Зоологическом журнале Линнеевского общества".

Зоологи отмечают, что необходимы дальнейшие исследования этой группы моллюсков в Африке, Южной Америке и Австралии, где они изучены недостаточно.