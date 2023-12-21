В России выявили вирусоподобные частицы, которыми обмениваются клетки рака мозга

ТАСС, 21 декабря. Биологи из России выяснили, что клетки глиомы, одной из форм рака мозга, способны обмениваться генетической информацией при помощи вирусоподобных частиц, содержащих в себе молекулы матричной РНК. Данный обмен может играть важную роль в росте опухоли, сообщил Центр научных коммуникаций МФТИ.

"Ученые из МФТИ, МГУ, ФМБА и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина выяснили, что клетки глиомы могут обмениваться генетической информацией с помощью вирусоподобных частиц. Они формируются при участии белка вирусного происхождения. Результат исследования поможет разобраться в биологии развития глиом, наиболее распространенной и опасной формы рака головного мозга", - говорится в сообщении.

Данное открытие было совершено группой российских молекулярных биологов под руководством заместителя заведующего лабораторией специальных клеточных технологий МФТИ (Долгопрудный) Михаила Дурыманова при изучении того, какую роль в жизнедеятельности клеток глиомы может играть белок ARC, отвечающий за передачу сигналов между синапсами нейронов.

Молекулы этого пептида, предположительно, вирусного происхождения участвуют в образовании контейнеров для молекул РНК, которыми обмениваются нервные окончания для регулирования силы связи между ними. Дурыманов и его коллеги предположили, что ARC может также играть важную роль в образовании так называемых нейроглиомных синапсов, соединений между клетками глиомы и соседними нейронами, которые предположительно играют важную роль в росте и выживании опухолей.

Руководствуясь этой идеей, ученые изучили то, вырабатывают ли клетки глиомы цепочки белка ARC и проследили за его взаимодействиями с другими молекулами внутри опухолевых клеток. Эти наблюдения показали, что ARC действительно вырабатывался раковыми клетками в больших количествах. При этом молекулы белка соединялись с РНК и образовали контейнеры, похожие по структуре на вирусные частицы.

Данные капсулы впоследствии выбрасывались во внешнюю среду, где они захватывались соседними опухолевыми клетками, которые считывали содержащиеся в них молекулы РНК и производили связанные с ними белки. Схожим образом, как предполагают Дурыманов и его коллеги, глиомные клетки взаимодействуют и с нейронами, что исследователи планируют проверить в самое ближайшее время.