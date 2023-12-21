В Кузбассе начали производить компоненты для стройматериалов из золы

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ) "Кузбасс" приступил к промышленному испытанию производства компонентов стройматериалов из золы Кемеровской ГРЭС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Проект реализуется в рамках КНТП "Чистый уголь - зеленый Кузбасс" и предполагает утилизацию отвальных продуктов, например, в качестве исходного сырья для производства кирпича, наполнителей, строительных материалов. Извлечение полезных ископаемых из сырья, хранящегося на золошлаковых полигонах, напрямую способствует уменьшению их токсичности, что также положительно сказывается на экологической обстановке региона", - привели в пресс-службе слова директора НОЦ "Кузбасс" Ирины Ганиевой.

Разработчиком технологии является Институт земной коры СО РАН (входит в НОЦ "Кузбасс") совместно с Сибирской генерирующей компанией (СГК). На Кемеровской ГРЭС установили опытную сепарационную установку для выделения различных фракций золошлаков под конкретные запросы заказчиков. При этом уникальный химический и минералогический состав отходов, которые остаются после сжигания угля, позволяет активно использовать их в строительной индустрии и дорожном строительстве.

Опытно-промышленные испытания прошли на базе шламохранилища Центральной обогатительной фабрики "Кузбасская" УК "Южный Кузбасс" в Междуреченске. Специальная магнитно-гравитационная установка позволила получать из отходов угольный и железосодержащие концентраты, из одной тонны шлама в среднем можно получить примерно 15-20% товарного угольного концентрата. В дальнейшем эту технологию планируется применять и на других обогатительных фабриках региона.

Комплексная научно-техническая программа полного инновационного цикла (КНТП) "Чистый уголь - зеленый Кузбасс" рассчитана на пять лет, до 2026 года, и утверждена правительством РФ. Она включает проекты по внедрению в процесс угледобычи технологий, позволяющих минимизировать воздействие на окружающую среду. Планируется, что за время действия КНТП будет создано и запатентовано 85 результатов интеллектуальной деятельности. Реализация проектов программы ведется в рамках деятельности научно-образовательного центра "Кузбасс".