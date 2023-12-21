В СПбГУ открыли два новых вида почвенных амеб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) открыли два вида почвенных амеб рода Leptomyxa, их образцы были найдены на территории Петербурга и Ленинградской области. Исследование дает новый вектор в понимании эволюции микроорганизмов, которые вносят значительный вклад в экосистему, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Амебы рода Leptomyxa интересны своей способностью менять форму тела - от субцилиндрической в движении до уплощенной и иногда сетчатой в покое или во время питания. Такая способность называется полиморфизмом, и она сильно затрудняет определение новых видов. <...> Ученые Санкт-Петербургского университета вместе с коллегами провели исследование проб, собранных в Ботаническом саду СПбГУ и в окрестностях Выборга и открыли два новых вида этих амеб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в исследовании также приняли участие ученые Университета Сиднея. Сам род амеб Leptomyxa был открыт в 1915 году английским протозоологом Томом Гудеем, представители рода широко распространены в почвах, пресных водах и мхах, являются одной из доминирующих групп амеб в почвенных местообитаниях, что вносит значительный вклад в экосистему. Ученые СПбГУ смогли секвенировать фрагменты гена амеб 18SрРНК и провести филогенетический анализ, что позволило на эволюционном дереве рода Leptomyxa выделить две отдельные группы.

"В изученных нами организмах мы нашли целый ряд новых для рода Leptomyxaморфологических признаков. Например, впервые удалось показать, что лептомиксы могут формировать субпсевдоподии (особые выросты тела клетки, которые не участвуют в перемещении) на латеральной (боковой) стороне тела движущейся амебы. Оказалось, что даже сравнительно небольшие представители рода Leptomyxa могут принимать при перемещении форму, чем-то напоминающую веер", - привели в пресс-службе слова сотрудника кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Никиты Кулишкина.

По его словам, в первую группу попали относительно мелкие, компактные виды, а во вторую - наоборот, крупные виды, образующие сетчатые плазмодии. Так, исследователи СПбГУ предположили, что сетчатые и компактные виды лептомикс - это два самостоятельных вида амеб. Подтвердить свои открытия ученым удалось с помощью фотографий рода Leptomyxa, сделанных протозоологом Дэвидом Паттерсоном в 2001 году.