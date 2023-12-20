В СПбПУ запустили уникальную вычислительную систему с применением ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого повысили вычислительную мощность суперкомпьютерного центра "Политехнический", запустив новую систему обработки данных с применением ИИ. Об этом сообщила журналистам пресс-служба СПбПУ отметив, что подобная система на сегодняшний день не имеет аналогов в мире.

"В созданной нами системе мультиагентного диспетчирования нет центрального узла, который принимает решение за все вычислительные ресурсы, входящие в состав системы. На каждом вычислительном ресурсе находится свой программный агент, который взаимодействуя с агентами других ресурсов, участвует в распределении задач между ними. Это, конечно, принципиально новый подход - данная технология не имеет аналогов в мире, она может послужить основой для создания национальной суперкомпьютерной инфраструктуры, объединяющей все суперкомпьютерные мощности нашей страны в единый вычислительный ресурс, доступный всем пользователям", - приводит пресс-служба слова одного из авторов новой системы, академика Игоря Каляева.

Система уже повысила общую производительность суперкомпьютерного центра "Политехнический" более чем на 15%. Это в свою очередь обеспечивает и повышение энергоэффективности, и реальную производительность вычислений при решении приоритетных прикладных задач наукоемкой промышленности, цифровой экономики, а также медико-биологических исследований.

"За пять с небольшим лет работы наш суперкомпьютерный центр позволил решить более трех миллионов задач. Более 150 научных групп используют мощности СКЦ для расчетов по 10 приоритетным направлениям научно-технического развития, среди которых - нанотехнологии, синтез новых материалов, микроэлектроника, квантовая механика, медицинские технологии. Уверен, что развитие гибридных суперкомпьютерных кластеров позволит нашим ученым еще эффективнее решать сложнейшие мультидисциплинарные задачи для промышленности и работать на новом уровне на благо нашей страны", - отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет статус национального исследовательского университета. Ежегодно там проводятся международные симпозиумы и конференции, участие в которых принимают выдающиеся ученые со всего мира.