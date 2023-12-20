РФ и ФРГ провели совместное исследование, открывающее перспективы коррекции диабета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с зарубежными коллегами обнаружили рецепторы антипсихотиков и обонятельные рецепторы в поджелудочной железе. Это открывает новые перспективы для фармакологической коррекции диабета и сопутствующих заболеваний, сообщила пресс-служба вуза.

"Биологи Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Технического университета Дрездена исследовали рецепторы следовых аминов, которые находятся в поджелудочной железе человека. Они являются перспективной мишенью для антипсихотиков нового поколения. Ученые под руководством директора Института трансляционной биомедицины СПбГУ Рауля Гайнетдинова впервые доказали, что эти рецепторы также связаны с обонятельными функциями", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, исследование ученых показывает, что антипсихотические препараты нового поколения, мишенью которых является рецептор следовых аминов TAAR1 и которые призваны улучшать ментальное состояние людей, способны оказывать благотворное воздействие на энергетический метаболизм. Также следовые амины участвуют в процессе регуляции выделения инсулина в поджелудочной железе. Это происходит благодаря клеткам поджелудочной железы, называемым островки Лангерганса.

"Мы обнаружили, что рецепторы следовых аминов экспрессируются в клетках поджелудочной железы. Эти клетки продуцируют инсулин и регулируют этот процесс совместно с другими рецепторами, ответственными за восприятие экзогенных веществ, а именно обонятельными и вкусовыми. Такая взаимосвязь может указывать на то, что рецепторы следовых аминов регулируются совместно с близкими по свойствам рецепторами химических веществ, а также на то, что они, возможно, участвуют в общем регуляторном процессе", - привели в пресс-службе слова научного сотрудника лаборатории нейробиологии и молекулярной фармакологии СПбГУ Анастасии Вагановой.

Уточняется, что при метаболическом синдроме или диабете у человека перестают работать сигнальные пути, в работе которых участвует TAAR1. Поэтому в будущем ученые планируют изучить процессы, которые необходимы для нормального функционирования клеток в этих структурах.