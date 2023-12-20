В России начнут испытывать имплант-восстановитель функций ампутированной конечности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Коллектив специалистов Уральского межрегиональный научно-образовательного центра (НОЦ) в 2024 году планируют приступить к клиническим испытания на людях нового, уникального типа протеза-импланта, способного восстанавливать функции ампутированных конечностей. Новый протез отличается высокой прочностью, а значит, не потребует частой замены, сообщил ТАСС директор по развитию Уральского НОЦ Игорь Манжуров.

"Участники проекта "Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация" изготовили первый опытный образец импланта для восстановления функции ампутированной конечности. Проект курирует действующий хирург, импланты сейчас находятся в отработке на животных. В будущем году планируется начать испытания на людях, но перед этим нужно будет пройти ряд процедур, хотя сама разработка уже готова", - сказал Манжуров.

В пресс-службе Минобрнауки в ответ на запрос ТАСС добавили, что потребителями разработки могут выступать ортопедические клиники, предприятия - производители материалов имплантатов и инструментария для управляемой остеоинтеграции, травматологические клиники, реализующие новые технологии восстановления ампутированных конечностей.

"Главным результатом внедрения разработок во врачебную практику должно стать восстановление функций ампутированных пальцев на руке человека, а в перспективе и восстановление функций ампутированных длинных конечностей - голень, бедро, предплечье - человека", - говорится в ответе.

На текущий момент в рамках проекта изготовлен опытный образец имплантов типа PressFit, который создали специалисты Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Илизарова Минздрава РФ. Манжуров отметил, что особое внимание уделяется стойкости и прочности материала, так как существующие аналоги могут требовать замены уже через 2-3 года.

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы" организован по инициативе руководства Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Он создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и передовых, прорывных разработок. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии центра активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.