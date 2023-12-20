Вузы из Пскова и Витебска создадут совместный технопарк инклюзивного образования

ПСКОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Ученые Псковского государственного университета совместно с коллегами из Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова к 2027 году создадут первый российско-белорусский технопарк приграничных регионов "Центр инклюзивного образования". На его базе жители двух стран смогут получить высшее образование для работы с одаренными детьми, а также с людьми, имеющими особенности развития, сообщили ТАСС в пресс-службе ПсковГУ.

"Российско-белорусский технопарк приграничных регионов "Центр инклюзивного образования" - перспективный проект двух стран. Его цель заключается в создании в приграничных регионах Республики Беларусь и Российской Федерации единого инновационного научно-технического комплекса с полноценными условиями для получения среднего, высшего и дополнительного образования лицами с особыми индивидуальными потребностями и возможностями", - отмечается в сообщении в ответ на запрос ТАСС.

В технопарке планируют также вести подготовку высококвалифицированных специалистов по сопровождению инклюзивного образования. Проект планируют запустить до 2027 года. Этот центр будет работать на базе высших учебных заведений: в России - на территории Псковской области, а также на территории Витебской области Белоруссии.