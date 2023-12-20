В Новосибирске оптимизировали получение "зеленого" этилена из биоэтанола

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Ученые Института катализа (ИК) СО РАН в Новосибирске создали модель промышленного процесса получения этилена из природного сырья - биоэтанола, которая позволит оптимизировать производство за счет примесей изопропанола, которые подавляют образование побочных продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Этилен, необходимый для производства химических реагентов, полимеров, товаров бытовой химии, текстиля, обычно производят из нефтепродуктов методом пиролиза. Однако ученые Института катализа развивают технологию получения "зеленого" этилена из альтернативного вещества - биоэтанола, в основе которого непищевое растительное сырье - отходы сельского хозяйства, шелуха или солома зерновых культур.

"Мы разработали математическую модель влияния примесей на конечный продукт, чтобы можно было предсказать, как будет вести себя процесс и продукт какого качества мы получим. <…> Вместе с этиленом в ходе реакции у нас получаются побочные продукты - например, бутилен и ацетальдегид. Примеси изопропанола тормозят все реакции. <…> Мы выяснили, что образование ацетальдегида тормозится в семь раз сильнее, чем образование остальных продуктов", - цитирует пресс-служба института старшего научного сотрудника отдела технологии каталитических процессов ИК СО РАН Елену Овчинникову.

По ее словам, более экономически выгодным процесс становится потому, что селективность по всем продуктам - 100%, и, если ее снизить у побочных продуктов, то для целевого этот показатель будет выше. Добиться такого результата можно с помощью трубчатых реакторов, в которые загружен специальный алюмооксидный катализатор, экологически чистый способ производства запатентован институтом. Оптимальная мощность этого метода для производства- 20-60 тыс. тонн в год.

Полученный таким образом этилен может стать источником для производства продуктов малотоннажной химии с высокой добавленной стоимостью: многослойных углеродных нанотрубок, полиэтилена, сверхвысокомолекулярного полиэтилена и композитов на их основе.