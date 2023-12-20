В Китае выявили, что крема на базе стероидов на 21-34% повышают риск развития остеопороза

ТАСС, 20 декабря. Китайские медики обнаружили, что частое использование различных кремов и мазей на базе кортикостероидов при лечении воспалительных заболеваний кожи и других болезней примерно на 21-34% увеличивает вероятность развития остеопороза, а также на 11-28% повышает риск развития остеопоротических переломов. Выводы ученых был опубликованы в статье в научном журнале JEADV.

"Проведенное нами исследование дополнительно подчеркивает то, что крема и мази на базе кортикостероидов нужно крайне осторожно применять для лечения различных кожных заболеваний, сопровождающихся развитием воспалений. Практикующим врачам нужно знать о всех потенциальных побочных эффектах этих средств", - заявил профессор Национального университета Тайваня (Китай) Чу Чиаюй, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Профессор Чу Чиаюй и его коллеги совершили это открытие в ходе анализа данных, которые были собраны медицинскими службами острова Тайвань при изучении почти 130 тыс. случаев развития остеопороза, а также 35 тыс. остеопоротических переломов, в промежутке между 2017 и 2020 годами. Значительная часть этих инцидентов случилась среди пациентов, использовавших крема на базе кортикостероидов для лечения болезней кожи, что побудило ученых изучить связь между остеопорозом и этими препаратами.

Руководствуясь этой идеей, ученые изучили то, как часто и в каких количествах пациенты с остеопорозом использовали крема и мази на базе кортикостероидов, и получили аналогичные данные для почти 660 тыс. здоровых добровольцев. После этого медики разбили всех участников наблюдений на четыре группы в зависимости от частоты и объема использования стероидных кремов и сравнили частоту развития остеопороза и переломов в каждой из них.

Эти расчеты показали, что крема на базе кортикостероидов значительным образом повышают риск развития остеопороза и связанных с ним переломов. В среднем, прием небольших количеств этих лекарств повышал эти риски на 21% и 11%, а при больших дозах стероидов эти показатели увеличиваются до 35% и 28% соответственно. В этом отношении кожные крема на базе стероидов, как отмечают медики, действуют на кости пациентов примерно тем же образом, как и оральные формы этих лекарств.

Особенно сильно эти риски вырастали для пациентов младше 50 лет, и в большей степени для женщин, так, среди них риск развития остеопороза вырастал на 43% и 36% соответственно при длительном использовании больших количеств кремов на базе кортикостероидов. Это необходимо учитывать врачам при лечении кожных воспалительных заболеваний и других болезней, для терапии которых часто применяются подобные мази и крема, подытожили профессор Чу Чиаюй и его коллеги.