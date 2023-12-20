В НГУ увеличат диапазон датировок спектрометра до 10 млн лет за счет ядер бериллия-10

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Временные рамки датировок в центре ускорительной масс-спектрометрии Новосибирского госуниверситета (НГУ) планируют увеличить до 10 млн лет за счет использования радиоактивных ядер бериллия-10 - применяемые в настоящее время ядра углерода позволяют проводить датировки лишь до 40 тыс. лет. Об этом рассказал декан Физического факультета НГУ и руководитель проекта "Радиационные технологии будущего" Владимир Блинов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Блинов сообщил, что на базе единственного в России центра ускорительной масс-спектрометрии НГУ в рамках импортозамещения начато создание проекта российского ускорительного масс-спектрометра - устройства, позволяющего с высокой точностью определять как возраст археологических артефактов, так и фармакокинетику лекарственных средств, осуществлять экологический мониторинг окружающей среды, реконструировать климат прошлых эпох и прочее. Интерес к реализации проекта выразила Российская академия наук (РАН). В дальнейшие планы входит усовершенствование ускорительного масс-спектрометра для существенного увеличения временных рамок исследований.

"Мы планируем освоение работы с другими радиоактивными ядрами, такими как бериллий-10. Это планируется сделать на базе строящегося научно-исследовательского корпуса НГУ, который является одним из объектов нового кампуса, возводимого в рамках национального проекта "Наука и университеты". Это позволит расширить временные рамки датировки с 40 тыс. лет, по углероду-14, до 10 млн лет - по бериллию-10", - сказал Блинов.

По его словам, в спектр применения технологии входят такие сферы, как медицина, вирусология, археология, криминалистика, экология.

Единственный в России центр коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ - Новосибирский научный центр" создан Новосибирским государственным университетом совместно с Институтом археологии и этнографии СО РАН, Институтом катализа им. Г. К. Борескова СО РАН и Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. В Центре работает два ускорительных масс-спектрометра. Один из них разработан специалистами ИЯФ СО РАН, второй ускорительный масс-спектрометр приобретен НГУ у швейцарской компании IonPlus AG. В октябре прошлого года центр получил международный сертификат качества.