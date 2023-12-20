В РФ студенты подобрали материал для защиты людей и устройств от обнаружения тепловизорами

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили компонент, на основе которого можно будет создавать материал, защищающий людей и устройства от обнаружения с помощью тепловизоров. Терморасширенный графит в его основе также поможет снизить воздействие помех на электронику, сообщила пресс-служба вуза.

Терморасширенный графит представляет собой высокопористый порошкообразный материал, применяемый в машиностроении и нефтехимической отрасли. Его способность рассеивать инфракрасное излучение студенты Аэрокосмического факультета ПНИПУ предложили использовать для защиты людей и устройств от обнаружения с помощью тепловизоров.

"Тепловизор и различные оптические приборы улавливают инфракрасное (тепловое) излучение от электрических приборов. Разработанный защитный материал необходим для маскировки таких объектов, в том числе и человека. Он скрывает местоположение техники и людей, а также их фактическую температуру. Это позволит использовать его в целях <…> маскировки или экранирования - снижения влияния нежелательных электромагнитных полей и помех", - уточнили в вузе.

По словам студента кафедры "Технология полимерных материалов и порохов" ПНИПУ Андрея Мякшина, материал на основе графита может наноситься на поверхность тканей, из которых изготавливаются чехлы и одежда.

"Проверку мы проводили при помощи тепловизора, на снимках с которого отчетливо видна эффективность экранирования. Ткани, покрытые защитной смесью, способны к теплорассеиванию и защите от электромагнитного излучения. Толщина слоя ткани - всего 0,5 мм", - приводит слова Мякшина пресс-служба университета.

Сейчас инфракрасная маскировка предполагает использование теплоизолирующих материалов, в том числе дорогостоящих, чья эффективность может быть не подтверждена, уточняет руководитель проекта, доцент кафедры "Технология полимерных материалов и порохов" ПНИПУ Людмила Хименко. В сравнении с ними предлагаемое покрытие легко изготавливается из доступных компонентов.