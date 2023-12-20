СО РАН: тяжелые металлы в почвах Мурманской области не препятствуют разнообразию растений

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по исследованию биоразнообразия выяснила, что повышенное содержание тяжелых металлов в почвах Мурманской области не препятствует видовому разнообразию растений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

"Анализ и сопоставление результатов изучения почв и растений на территории Кольского дивизиона показали, что в наземных экосистемах, находящихся под воздействием промышленных предприятий, не проявляется статистически значимой связи между содержанием тяжелых металлов в почвах и числом видов растений. Исследования подтвердили отсутствие приоритета тяжелых металлов как фактора, лимитирующего биоразнообразие растений в экосистемах под воздействием предприятий Кольского дивизиона", - заявил заведующий лабораторией биогеохимии почв Института почвоведения и агрохимии СО РАН Александр Сысо, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом исследователи пришли к выводу, что хвостохранилище города Заполярного не является источником тяжелых металлов в почве. Их происхождение ученые намерены изучить отдельно.

"Проведенные исследования воздействия хвостохранилища города Заполярный на прилегающие почвы не выявили влияния стока поверхностных вод на свойства и состав почв. Это было обнаружено по несоответствию концентрации, состава и соотношения тяжелых металлов в материале хвостохранилища и в частицах, которые способны к миграции - воздушной и ветровой", - добавил Сысо.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.