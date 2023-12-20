В Екатеринбурге изготовили уникальный реактор для переработки нефти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Уральский завод химического машиностроения (АО "Уралхиммаш", город Екатеринбург) собрал уникальный реактор для переработки нефтепродуктов. Заказ отправился нефтеперерабатывающему заводу АО "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омск, сообщила ТАСС генеральный директор ООО "УК УЗХМ" Тамара Кобаладзе.

"Это сложный и уникальный проект. Вся технология реактора поставлялись французами и итальянцами. Это первый реактор, который сделан в Российской Федерации, и первый импортозамещенный реактор в полном объеме", - отметила Кобаладзе.

Масса изделия 231 тонна, длина 49,7 м. По словам гендиректора компании, обычно срок изготовления составляет 10-12 месяцев, тогда как на УЗХМ справились за девять месяцев. Стоимость установки не раскрывается.

"Если такая необходимость будет, то "Уралхиммаш" готов изготовить подобный реактор для любого завода. На данный момент это уникальный, единственный проект", - отметила Кобаладзе.

В реакторах подобного типа происходят химические превращения сырья на катализаторах под давлением или вакуумом. В нефтеперерабатывающей промышленности, как правило, применяются реакторы непрерывного действия.

"Газпромнефть - ОНПЗ" - крупнейший по объему переработки нефтеперерабатывающий завод России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов: высокооктановые бензины, дизельное и судовое топливо, авиакеросин, битум, бытовой газ, топочный мазут, техническую серу и другую продукцию.