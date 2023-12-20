В НГУ сообщили о планах начать испытания бор-нейтронозахватной терапии для лечения рака

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Клинические испытания метода лечения онкологических заболеваний бор-нейтронозахватной терапией (БНЗТ) - видом лучевой терапии - планируют начать в 2025 году на базе онкоцентра им. Н. Блохина. Об этом рассказал декан Физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) и руководитель проекта "Радиационные технологии будущего" Владимир Блинов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Сейчас продолжается доклиника на крупных млекопитающих. До 2025 года мы завершим доклинику, передадим результаты в центр Блохина и начнем участвовать уже в клинических испытаниях, то есть на людях", - сказал Блинов. В пресс-службе НГУ ТАСС уточнили, что испытания начнутся в конце 2025 года.

Работа над технологией БНЗТ ведется в консорциуме из НГУ, Института ядерной физики имени Г. И. Будкера (ИЯФ СО РАН) в Новосибирске, НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве. ИЯФ отвечает за создание ускорительного источника нейтронов, университет - за доклинические испытания на уровне клеток, мелких и крупных млекопитающих. Проект поддержан программой "Приоритет 2030".

По словам Блинова, БНЗТ работает на таких неизлечимых другими методами видах онкологии, как глиобластома головного мозга. Это уже показали доклинические исследования на лабораторных мышах с привитыми человеческими опухолями, а также на крупных млекопитающих с естественно приобретенными опухолями. Ранее для проведения испытаний на крупных млекопитающих в Новосибирске было решено создать уникальный для России центр коллективного пользования для проведения биомедицинских исследований на крупных животных. В ИЯФ СО РАН на разработанном источнике нейтронов около 25 кошек и собак уже прошли терапию методом БНЗТ, ученые достигли многомесячной выживаемости у животных, большинство из которых имели далеко зашедшие формы опухолей с отдаленными метастатическими поражениями. Это позволило сделать вывод о том, какие опухоли лучше отвечают на терапию БНЗТ.

Бор-нейтронозахватная терапия - методика, направленная на избирательное уничтожение клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. Ядро бора-10 способно эффективно захватывать нейтрон, что приводит к необратимому разрушению раковой клетки. Данный метод предполагает целенаправленное уничтожение только раковых клеток без хирургического вмешательства. Эксперименты показывают эффективность этого способа лечения опухолей головного мозга и других видов онкологических заболеваний, которые плохо поддаются лечению традиционными методами.