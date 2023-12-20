В Челябинске создали новую методику построения карты ветров

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали методику построения ветровых карт для планирования новых микрорайонов, которая позволяет получить результат до 50 раз быстрее, чем классический метод. Об этом ТАСС сообщил профессор Валентин Оленьков.

"В Архитектурно-строительном институте Южно-Уральского государственного университета разработана новая методика построения ветровых карт. Новаторство заключается в том, что исследование модели микрорайона проводятся методом численного моделирования. Мы получаем результат в 10-50 раз быстрее, по сравнению с классическим методом, где применяют аэродинамическую трубу", - сказал собеседник агентства.

По словам профессора, благоприятный ветровой режим в микрорайоне позволяет дольше сохранять построенные здания, повышает уровень комфорта жителей.

"Задача ученых заключается в том, чтобы выявить застойные зоны, в которых скорость ветрового потока не превышает 1 м/c, где воздух практически не циркулирует, что приводит к накоплению автомобильных выхлопов и появлению неприятных запахов. Такое бывает, когда близко друг к другу стоят протяженные высотные дома. Кроме того, дискомфортными являются участки, где скорость ветра превышает 5 м/с, в них люди ощущают постоянные сквозняки", - пояснил Оленьков.

Южно-Уральский университет сфокусирован на междисциплинарных проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году он победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы", созданного для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".