Эксперт: в Западной Сибири возможно открытие гигантских нефтегазовых месторождений

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. В Западной Сибири есть несколько районов, где можно открыть два-три гигантских месторождения нефти и газа. Таким мнением поделился с ТАСС незадолго до смерти академик РАН, главный научный сотрудник Института нефтегазовой геологии Алексей Конторович, умерший в октябре 2023 года в возрасте 89 лет.

"Есть еще несколько районов Западной Сибири, где можно открыть гигантские месторождения - два-три, не больше. Повторения того чуда, которое сделали советские геологи, не будет", - сказал Конторович.

Академик отметил, что главная задача российских геологов - открывать крупные и гигантские месторождения. "Если я открою несколько мелких месторождений, в них нужно будет вложить большие деньги, создать инфраструктуру для транспорта, переработки, а прибыли не будет. Только если открывать крупные, гигантские месторождения, экономика геологоразведки становится экономной", - сказал он.

Резерв таких уникальных залежей крайне ограничен, открытие новых крупных и гигантских месторождений в России - это, скорее, исключение, чем правило. В большей степени геологов ждет открытие средних и мелких месторождений.

Конторович добавил, что большинство гигантских месторождений на территории Западной Сибири и в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции было открыто более 30 лет назад. Но вероятность новых открытий на этих территориях остается. "В 2013-2015 годах мне посчастливилось вместе с моими учениками дать прогноз крупной зоны нефтенакопления на северо-востоке Западной Сибири, и АО "Независимая нефтяная компания" открыла самое крупное за последние 30 лет нефтяное месторождение - Пайяхское, расположенное в Енисей-Хатангском прогибе. Оно не такое большое, какими были Самотлор или Ромашкино, но это гигантское месторождение", - сказал Конторович.

По его словам, большие запасы сланцевой нефти в России сосредоточены в Доманиковых отложениях Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна и баженовской свиты в Западной Сибири. По оценкам Конторовича и его коллег, баженовская свита содержит около 10-12 млрд тонн нефти, в то время как за всю историю Западной Сибири было добыто около 15 млрд тонн нефти.