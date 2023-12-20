Эксперт заявил, что человечество не сможет отказаться от нефти в ближайшие 50 лет

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Человечество не сможет отказаться от основных энергоресурсов в ближайшие 50 лет. Вопрос полного энергетического перехода на новые виды энергоносителей встанет в 2050-2070-х годах, когда начнут иссякать ресурсы нефти, газа и угля. Такое мнение выразил ТАСС незадолго до смерти академик РАН, главный научный сотрудник Института нефтегазовой геологии Алексей Конторович, умерший в октябре 2023 года в возрасте 89 лет.

"В мире растет потребление нефти, газа и угля, и отказаться в этой ситуации от какого-либо из энергоносителей или вообще отказаться от энергоносителей, которые сегодня обеспечивают человечество на 70%, мы просто не можем. Все ресурсы конечны, сегодня это совершенно ясная реальность, и оценки показывают, что это будет где-то середина, может быть 70-е годы, XXI века", - сказал Конторович.

Он уточнил, что добыча нефти в России сейчас находится на пике, добычу газа можно еще нарастить, но в будущем это приведет к дефициту и этих ресурсов. "Есть колебания - инфляция, пандемия, кризисные ситуации, но это только колебания на фоне общей тенденции роста энергопотребления", - сказал академик.

По его словам, тенденция к росту потребления энергоресурсов будет сохраняться. "Сегодня 70% всей энергии, которую производит человечество, потребляют менее 1 млрд человек - Европа, США, Япония, Южная Корея. Так называемый золотой миллиард. А остальные 5-6 млрд человек потребляет только 30%. Максимум в 50-х годах мы дойдем до пика, когда количество производимой нефти увеличиваться уже не будет, а число людей на планете будет расти и число стран, которые будут хотеть получить энергию, также будет расти", - сказал Конторович.