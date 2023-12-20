В Якутии обнаружили кости неизвестных животных эпохи плейстоцена и неогена

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Ученые обнаружили в Чурапчинском районе Якутии артефакты возрастом около 30-40 тыс. лет и останки древних животных, предположительно, эпохи раннего плейстоцена и неогена. Об этом ТАСС сообщил заведующий отделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии, доктор биологических наук Альберт Протопопов.

"В Чурапчинском районе Якутии найдена стоянка палеолитического человека, возраст - примерно выше 30 тысяч лет. Найдены артефакты, которые соответствуют этой археологической культуре. Обнаружено большое количество костей мамонтовой фауны, которые носят следы воздействия [человека]. Кроме них, найдены кости неизвестных животных эпохи плейстоцена и неогена", - рассказал Протопопов.

По словам ученого, кости сильно разрушены. "Целые черепа еще не найдены. Найдены виды, которые были характерны для раннего плейстоцена и неогена. Местонахождение уже признано перспективным. Мы будем его разрабатывать совместно с Палеонтологическим институтом РАН и коллегами из других научных центров", - рассказал собеседник агентства, отметив, что экспедиция поддержана Фондом первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева.

Ученый уточнил, что на месте палеолитической стоянки изначально были обнаружены кости мамонтовой фауны, носорогов, львов. "Приезжал археолог из Института археологии и этнографии СО РАН Александр Кандыба, который начал делать археологическую разведку. И уже найдены артефакты, которые подтверждаются радиоуглеродной датировкой - 30-40 тысяч лет, которые соответствуют дюктайской культуре", - добавил собеседник агентства.

Место находки уже вошло в перечень приоритетных пунктов, где будут проводиться раскопки. "В ближайшие годы мы там уже будем работать. С администрацией Чурапчинского района у нас довольно тесная работа уже ведется. Они нам очень сильно помогли летом", - уточнил он, заметив, что многие находки находятся под водой, поэтому необходимо дождаться минимального уровня на реке.

Дюктайская культура - верхнепалеолитическая культура Сибири, существовавшая 35-10,5 тысячи лет назад.