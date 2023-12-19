Создатели квантового процессора и лекарств для мозга получили премию "Вызов"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ученые - авторы разработок квантового процессора, фотонного транзистора, магнитов из сверхпроводящих материалов, а также лекарств для головного мозга, получили во вторник вечером национальную премию в области будущих технологий "Вызов". Церемония проходила в центральном выставочном зале "Манеж".

"Заместитель руководителя научной группы в Российском квантовом центре, научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) Илья Семериков является разработчиком квантового компьютера на ионах, представленного 13 июля 2023 года президенту России на стенде госкорпорации "Росатом" в рамках Форума будущих технологий", - сообщили в пресс-службе ГК "Росатом".

Премия вручена в четырех номинациях. Лауреатом в номинации "Перспектива" стал Илья Семериков за создание ионного квантового процессора с использованием многоуровневых квантовых систем. Ученому 31 год.

Росатом в лице директора по цифровизации Екатерины Солнцевой также вручил награду в номинации "Прорыв" за создание новых типов вычислительных устройств на основе управления светом и веществом руководителю лаборатории гибридной фотоники Сколтеха профессору Павлосу Лагудакису. Он является одним из основоположников развития физики поляритонов, разработчиком фотонного транзистора на поляритонах и прототипа поляритонного вычислителя.

"Сегодня, когда многие международные институты фактически перестали работать, настало время реализовать альтернативные форматы взаимодействия, создавая не локальную замену международным премиям в текущей геополитической ситуации, а принципиально новый инструмент глобального сотрудничества. Я искренне верю, что новая премия станет визитной карточкой России во всем мире", - сказала Солнцева.

Магниты и мозг

В номинации "Инженерное решение" премию получил Гамлет Ходжибагиян за разработку магнитов на основе высокотемпературного сверхпроводящего материала для сверхмощных хранилищ электроэнергии и исследований новой физики.

В номинации "Ученый года" лауреатом стал Рауль Гайнетдинов за открытие принципиально новых лекарственных подходов для лечения болезней мозга.

Национальная премия в области будущих технологий "Вызов" приурочена к объявленному в 2022 году Десятилетию науки и технологий и призвана отметить прорывные идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека. Миссия премии, как ее определяют учредители, - сформировать стремление молодого поколения связать свою жизнь с наукой и технологиями в России. Учредителем премии является Фонд развития научно-культурных связей "Вызов" совместно с Газпромбанком при поддержке правительства Москвы, научный комитет возглавляет профессор РАН и Сколтеха Артем Оганов. Генеральным партнером премии выступает госкорпорация "Росатом". Денежный размер премии составляет 10 млн рублей.