В Адыгее получили патент РФ на изобретение ранозаживляющей пленки

МАЙКОП, 19 декабря. /ТАСС/. Ученые Майкопского государственного технологического университета (МГТУ) получили патент РФ на изобретение ранозаживляющей пленки на основе пектин-коллагеновых субстанций. Врачи республики подтвердили эффективность изобретения в медицине, сообщила пресс-служба вуза.

"Патент на изобретение "Ранозаживляющая пленка пролонгированного действия" получен в рамках межвузовского научного проекта "Разработка и клиническая апробация ранозаживляющих продуктов, препаратов, средств и материалов на основе биополимеров растительного и животного происхождения", выполняемого МГТУ и Воронежским государственным университетом инженерных технологий (ВГУИТ). Изобретение относится к медицине. <…> Проблема лечения ран, ускорения регенерационных процессов, а также предотвращения вторичного инфицирования раны не утратила своей актуальности, несмотря на существование различных подходов и методов для ее решения", - говорится в сообщении.

Ранозаживляющая пленка на основе пектин-коллагеновых субстанций разработана на кафедре технологии пищевых продуктов и организации питания МГТУ. Коллаген получен по технологии профессора ВГУИТ Людмилы Антиповой в биотехнологической лаборатории вуза. Уточняется, что апробация изобретения проводилась под руководством кандидата медицинских наук, врача-хирурга, заведующего кафедрой госпитальной хирургии и последипломного образования Махмуда Болокова на базе Адыгейской республиканской клинической больницы врачом-хирургом Юрием Химишевым и врачом-нейрохирургом Рамазаном Колокуток.

"При накладывании на рану пленка способна обеспечить ее надежную изоляцию от окружающей среды, очищение раны за счет антибактериальных и антиоксидантных свойств пектинов. Она способствует ускоренному образованию грануляционной ткани за счет присутствия коллагена; алоэ вера обезболивает, обеззараживает и способствует регенерации тканей; глицерин способствует пластичности, что позволяет сохранить целостность пленки при нанесении", - добавили в пресс-службе.