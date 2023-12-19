Путин назвал достижения лауреатов премии "Вызов" прорывом в развитии российской науки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам церемонии вручения Национальной премии в области будущих технологий "Вызов", отметив прорывной характер достижений ученых, ставших ее лауреатами. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на торжественной церемонии вручения Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Сегодня мы чествуем первых лауреатов этой награды. <...> Их выдающиеся достижения стали настоящим прорывом в развитии приоритетных направлений отечественной науки, инженерной мысли, ярким примером подвижнического служения избранному делу", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что "в условиях глобальных изменений, масштабного обновления всех отраслей экономики, сельского хозяйства, социальной сферы, инфраструктуры, государственного управления" важно, чтобы разработки российских ученых как можно быстрее внедрялись в практическую деятельность, содействовали обеспечению безопасности страны и повышению качества жизни граждан.

Президент выразил уверенность в том, что национальная премия "Вызов" станет традиционной, завоюет широкое общественное признание, в том числе у зарубежных партнеров России, и будет служить популяризации научных знаний.

"От души поздравляю лауреатов, желаю успехов и реализации намеченных планов", - заключил Путин.

Миссия премии "Вызов" состоит в формировании мотивации и стремления представителей нового поколения связать свою жизнь с наукой и технологиями в России. Цель премии - сделать научные открытия и ученых символами успеха в современной России, создать условия для практического внедрения будущих технологий.