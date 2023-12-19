Ученый заявил, что данные со "Спектра-РГ" ускорят разрешение "космологического кризиса"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Наблюдения за скоплением галактик в созвездии Волос Вероники при помощи телескопа ART-XC им. Павлинского на борту российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" помогут ученым измерить скорость расширения Вселенной с погрешностью около 2%, что приблизит их к разрешению так называемого космологического кризиса. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Родион Буренин на научной конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" (HEA-2023).

"Данные с ART-XC в комбинации с измерениями обсерваторий, работающих в мягкой части рентгеновского спектра, помогут нам измерить температуру в скоплении галактик Волос Вероники с погрешностью порядка 1-2% и использовать его для измерения постоянной Хаббла, скорости расширения Вселенной, с очень высокой точностью. Это позволит сопоставить ее значения, полученные по данным измерений в ранней и современной Вселенной", - заявил Буренин на HEA-2023, которая проходит на этой неделе в ИКИ РАН.

Как отметил Буренин, одним из главных препятствий для повышения точности измерений скорости расширения Вселенной по данным наблюдений скоплений галактик является то, что у астрономов и космологов пока нет достаточно точных данных по температуре газа в массивных скоплениях галактик. Это не позволяет ученым сопоставить измерения в рентгеновском диапазоне с результатами наблюдений искажений спектра реликтового излучения в направлении на скопление, так называемый эффект Сюняева - Зельдовича. Реликтовое излучение - своеобразное "эхо" Большого Взрыва, которое активно изучается учеными, поскольку эти исследования являются одним из основных источников данных о ранней Вселенной и о параметрах космологической модели.

По словам астронома, гораздо более точные измерения температуры в массивных скоплениях галактик способен получить российский рентгеновский телескоп ART-XC им. М. Н. Павлинского, установленный на орбитальной обсерватории "Спектр-РГ". Проведенные учеными наблюдения скопления галактик Волос Вероники и последующие расчеты показали, что ART-XC сможет измерить температуру в этом массивном скоплении галактик с погрешностью порядка 1-2%, что поможет снизить примерно до 2% погрешность при измерениях скорости расширения Вселенной.

Это позволит получить еще одно высокоточное и полностью независимое измерение постоянной Хаббла в местной части Вселенной и сравнить его с измерениями, полученными ранее на основе наблюдений сверхновых. Это приблизит астрономов к пониманию того, существуют ли различия в скорости расширения по данным измерений в ранней и современной Вселенной.

О космологическом кризисе

Так называемый космологический кризис возник примерно пять лет назад, когда почти одновременно были опубликованы замеры скорости расширения Вселенной, полученные в рамках наблюдений за микроволновым "эхом" Большого взрыва при помощи телескопа "Планк" и за переменными звездами-цефеидами в Млечном Пути и вспышками сверхновых в соседних галактиках, которые велись обсерваторией "Хаббл".

Полученные ими значения сильно разошлись. Второй тип наблюдений показал, что две галактики, разделенные расстоянием примерно в три миллиона световых лет, должны разлетаться со скоростью около 73 км/с. Это значение на 9% выше, чем показывают данные наблюдений за микроволновыми отголосками Большого взрыва: 67,9 км/с. Впоследствии существование этих расхождений было подтверждено другими способами и инструментами.