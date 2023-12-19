В Ингушетии обнаружили древнегрузинские надписи на керамике

МАГАС, 19 декабря. /ТАСС/. Реставраторы обнаружили древнегрузинские надписи на керамике, найденной на территории древнего христианского храма Тхаба-Ерды в Ингушетии. На территории могут быть обнаружены сотни древних находок, сообщил архитектор-реставратор, гендиректор ООО "АСМ групп" Алексей Михайлов.

"Ребята <...> отыскали кусок керамики, мы отправили его фотографию историкам, которые определили, что это древнегрузинские надписи, VIII-XII века. <...> Здесь по всей территории находки будут, они будут удивительные, и их будет много, предполагаю, их могут быть сотни", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Тхаба-Ерды является самым древним российским христианским храмом и входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. "К археологическим и реставрационным работам по раннехристианскому памятнику уже привлечены высококвалифицированные специалисты. Первые раскопки открыли целые археологические пласты, относящиеся к различным историческим периодам", - прокомментировал глава республики.

По мнению ученых, часть конструкций храма могут скрываться под землей. "Если все будет удачно, могут подтвердить, что это по своей конструкции, архитектуре базилика, которые перестали строить в Европе в VIII веке. Если мы найдем конструкции базилики, то тогда уверенно мы можем говорить, что это VIII век или более ранний период", - отметил Михайлов в видеозаписи в Telegram-канале главы региона.

Храм расположен на территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.