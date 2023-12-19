В Белгороде получили сварной шов, соответствующий по прочности исходному материалу

БЕЛГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) разработали и запатентовали инновационный способ изготовления сварочных инструментов для 3D-печати, которые дают сварной шов с таким же уровнем прочности, как у исходного материала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НИУ БелГУ.

"Материаловеды НИУ БелГУ запатентовали инновационный способ изготовления инструментов для сварки трением с перемешиванием. Проведенные исследования с применением аддитивных технологий продемонстрировали их высокую эффективность при получении высокопрочных соединений из разнородных алюминиевых сплавов", - говорится в сообщении.

Предложенный способ предполагает 3D-печать инструмента из мартенситностареющей стали для сварки трением с перемешиванием в аэрокосмической, железнодорожной, автомобильной, атомной отраслях, а также в судостроении. Высокопрочное соединение из разнородных алюминиевых сплавов было получено на базе лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов НИИ материаловедения и инновационных технологий НИУ БелГУ. "Применение напечатанных инструментов позволило добиться того, чтобы прочность соединений была такой же, как прочность исходного (до сварки) материала. Иными словами, процесс сварки не привел к разупрочнению материала в зоне сварного шва, как это обычно бывает", - пояснил ТАСС профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий, доктор физико-математических наук Сергей Миронов.

Как отметили в пресс-службе, инновационный способ обеспечивает надежные инструменты высокой прочности для сварки трением с перемешиванием и имеет ряд преимуществ. Изготовленные с его применением инструменты - это цельные детали необходимой формы, они не нуждаются в последующей токарно-фрезерной обработке. В запатентованном способе заложен потенциал оптимизации производственного процесса, так как сокращается время на его изготовление и исключено применение дорогостоящего обрабатывающего инструмента.

Исследования проводились по программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".