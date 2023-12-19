Создана технология для быстрой проверки лекарств от нейромышечных болезней

ТАСС, 19 декабря. Немецкие молекулярные биологи разработали двумерную культуру мышечных и нервных клеток, которая позволит создателям лекарств от нейромышечных заболеваний массово и с минимальными затратами проводить одновременные тесты десятков и сотен подобных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.

"Создание двухмерных самоорганизующихся культур нервно-мышечных синапсов позволит нам проводить массовый скрининг препаратов для лечения нейромышечных заболеваний. Это позволит отбирать самые эффективные из них для последующей оценки их действенности на трехмерных аналогах нервно-мышечных синапсов", - заявила руководитель научной группы в Центре молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка (Германия) Мина Гути, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Так называемые нейромышечные заболевания представляют собой особую категорию болезней, при развитии которых возникают сбои в работе нервных окончаний, соединенных с мышечными волокнами. В общей сложности медики насчитывают порядка восьми сотен подобных заболеваний, в число которых входит миастения, различные формы мышечной дистрофии и миопатий, а также другие тяжелые болезни.

Специалисты разработали инструмент, который позволит медикам значительно ускорить разработку лекарств от данных заболеваний при помощи двумерных культур клеток, похожих по своему устройству на те регионы мышц, к которым прикрепляются периферические нервные клетки. В прошлом, ученые уже создавали трехмерные аналоги этих структур, однако они плохо подходят для оценки эффективности лекарств из-за сложностей с их выращиванием в традиционных емкостях для культур клеток.

Для решения этой проблемы немецкие биологи разработали подход, заставляющий перепрограммированные стволовые клетки пациентов с нейромышечными заболеваниями превращаться в аналоги эмбриональных клеток из "хвоста" зародыша. Эти тельца спонтанно трансформируются в мышечные клетки и связанные с ними периферические нейроны, если обработать их при помощи набора сигнальных молекул, который был подобран Гути и ее коллегами.

Используя этот подход, ученые вырастили большое число двухмерных аналогов нейромышечных синапсов из клеток двух пациентов, страдавших от спинальной мышечной атрофии. Последующие наблюдения за их реакцией на различные сигнальные молекулы подтвердили, что культуры клеток обладают всеми ключевыми дефектами, характерными для данной болезни. Это позволяет использовать их для быстрой проверки работы лекарств от спинальной мышечной атрофии, подытожили ученые.