Росатом ввел в работу новую линию производства востребованной в мире проволоки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Чепецкий механический завод (АО "ЧМЗ", предприятие топливного дивизиона Росатома, г. Глазов, Республика Удмуртия), запустил новый участок по производству одного из самых востребованных своих продуктов - кальциевой инжекционной проволоки (КИП), широко используемой в металлургии, сообщает пресс-служба завода.
"Ввод нового участка КИП на Чепецком механическом заводе обусловлен растущим спросом на эффективный инжекционный кальций не только в России, но и за рубежом", - отмечается в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, для ввода в работу новой линии специалисты предприятия сконцентрировали на территории одного корпуса АО "ЧМЗ" парк технологического оборудования, ранее размещенного в разрозненных помещениях, а также смонтировали и ввели в эксплуатацию 12 единиц дополнительных оборудования. В результате все ключевые переделы изготовления кальциевой проволоки - от прессования прутка электролитического кальция до намотки готовой проволоки в бухту, теперь происходят на единой площадке.
Часть стратегии модернизации ЧМЗ
Создание на заводе единого участка по производству кальциевой инжекционной проволоки является частью стратегии предприятия по модернизации и расширению производственных мощностей. "Сегодня мы обеспечили готовность ЧМЗ к удовлетворению возрастающих потребностей российских металлургов в высококачественной кальциевой продукции. С вводом новых производственных комплексов обеспечены условия для наращивания мощностей по выпуску КИП", - говорит генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин, чьи слова приводит пресс-служба.
Продвижением и реализацией продукции АО "ЧМЗ" занимается ООО "Русатом МеталлТех" (входит в Росатом). Как сообщил ТАСС генеральный директор этой организации Андрей Андрианов, новый участок при необходимости позволит в два раза увеличить производство КИП в сравнении с текущими объемами выпуска. По его словам, в среднесрочной перспективе прогнозируем увеличение спроса на инжекционную проволоку производства АО "ЧМЗ" как на внутреннем, так и на зарубежном рынке.
"Рост мирового объема производства стали, связанный с вводом новых сталеплавильных мощностей, а также стремление производителей повысить конкурентоспособность своей продукции, в том числе и за счет повышения выхода годной и качества выпускаемой продукции, приведет к увеличению спроса на инжекционную проволоку производства АО "ЧМЗ", - сказал Андрианов.
Чепецкий механический завод - крупнейший в мире производитель полного цикла химически чистого металлического электролитического кальция и кальциевой инжекционной проволоки. По словам Андрианова, объем поставок на рынок такой проволоки достигнет более 5 тысяч тонн к концу текущего года, что станет рекордом за всю историю поставок этой продукции на рынок черной металлургии.
"Основными потребителями КИП являются крупнейшие металлургические предприятия России", - приводятся в сообщении слова Андрианова.
Инжекционные проволоки в металлургии
Порошковая инжекционная проволока состоит из металлической оболочки и порошкового наполнителя, применяется в черной металлургии при обработке металлургических расплавов.
С их помощью решается задача ввода в расплавленную сталь различных добавок - лигатур, раскислителей, модификаторов. В процессе обработки стали проволока через специальный трайб-аппарат подается в расплав, где стальная оболочка плавится, а наполнитель вводится в жидкую сталь, не соприкасаясь со шлаком и газовой атмосферой. Основное преимущество этого метода по сравнению с обычным добавлением лигатур в ковш с расплавленным металлом в том, что наполнитель во время процедуры не выгорает.
С 2023 года на АО "ЧМЗ" производят инжекционную проволоку с наполнителем из высококачественного ферротитана марки FeTi70 для микролегирования стали. Проволока представляет собой тонкостенную протяженную стальную трубку с наполнителем из порошка ферротитана.
Эта проволока применяется в черной металлургии для микролегирования, модифицирования и дораскисления стали с целью повышения потребительских характеристик металлопродукции.
Кроме инжекционной проволоки завод выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности.
В апреле АО "ЧМЗ" сообщил о том, что изготовил опытные образцы корпусов для приборов системы мягкой посадки спускаемых космических аппаратов.
АО "ЧМЗ" - крупный и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. На предприятии освоены технологии получения сплавов кальция с магнием, алюминием и никелем.