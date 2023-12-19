Росатом ввел в работу новую линию производства востребованной в мире проволоки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Чепецкий механический завод (АО "ЧМЗ", предприятие топливного дивизиона Росатома, г. Глазов, Республика Удмуртия), запустил новый участок по производству одного из самых востребованных своих продуктов - кальциевой инжекционной проволоки (КИП), широко используемой в металлургии, сообщает пресс-служба завода.

"Ввод нового участка КИП на Чепецком механическом заводе обусловлен растущим спросом на эффективный инжекционный кальций не только в России, но и за рубежом", - отмечается в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, для ввода в работу новой линии специалисты предприятия сконцентрировали на территории одного корпуса АО "ЧМЗ" парк технологического оборудования, ранее размещенного в разрозненных помещениях, а также смонтировали и ввели в эксплуатацию 12 единиц дополнительных оборудования. В результате все ключевые переделы изготовления кальциевой проволоки - от прессования прутка электролитического кальция до намотки готовой проволоки в бухту, теперь происходят на единой площадке.

Часть стратегии модернизации ЧМЗ

Создание на заводе единого участка по производству кальциевой инжекционной проволоки является частью стратегии предприятия по модернизации и расширению производственных мощностей. "Сегодня мы обеспечили готовность ЧМЗ к удовлетворению возрастающих потребностей российских металлургов в высококачественной кальциевой продукции. С вводом новых производственных комплексов обеспечены условия для наращивания мощностей по выпуску КИП", - говорит генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин, чьи слова приводит пресс-служба.

Продвижением и реализацией продукции АО "ЧМЗ" занимается ООО "Русатом МеталлТех" (входит в Росатом). Как сообщил ТАСС генеральный директор этой организации Андрей Андрианов, новый участок при необходимости позволит в два раза увеличить производство КИП в сравнении с текущими объемами выпуска. По его словам, в среднесрочной перспективе прогнозируем увеличение спроса на инжекционную проволоку производства АО "ЧМЗ" как на внутреннем, так и на зарубежном рынке.

"Рост мирового объема производства стали, связанный с вводом новых сталеплавильных мощностей, а также стремление производителей повысить конкурентоспособность своей продукции, в том числе и за счет повышения выхода годной и качества выпускаемой продукции, приведет к увеличению спроса на инжекционную проволоку производства АО "ЧМЗ", - сказал Андрианов.

Чепецкий механический завод - крупнейший в мире производитель полного цикла химически чистого металлического электролитического кальция и кальциевой инжекционной проволоки. По словам Андрианова, объем поставок на рынок такой проволоки достигнет более 5 тысяч тонн к концу текущего года, что станет рекордом за всю историю поставок этой продукции на рынок черной металлургии.

"Основными потребителями КИП являются крупнейшие металлургические предприятия России", - приводятся в сообщении слова Андрианова.

Инжекционные проволоки в металлургии