Синтезированы кристаллы, перспективные при лечении нейродегенеративных заболеваний

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты из федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН" (ФИЦ КНЦ СО РАН) в составе международной научной группы синтезировали кристаллы нового гибридного материала, на основе которого могут быть созданы лекарственные препараты для лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении. Об этом сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Кристаллы были получены в ходе работы по поиску новых гибридных материалов, которые будут устойчивы и эффективны в качестве биоактивных веществ и лекарств. Как выяснили специалисты, новый материал на основе органического соединения нескольких веществ обладает высоким фармакологическим потенциалом.

"Точное и глубокое понимание сложных потенциальных межмолекулярных взаимодействий и биологической активности этого ингибитора имеет важное значение для разработки новых лекарств. Исследование проливает свет на физико-химические и биологические свойства нового вещества и подчеркивает его потенциальное применение в области терапевтического вмешательства при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезни Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении", - приводятся в сообщении слова кандидата химических наук, старшего научного сотрудника Института химии и химической технологии СО РАН Юрия Маляра.

Кроме того, по информации издания "Наука в Сибири", исследование открывает новые возможности для разработки гибридных материалов с уникальными свойствами, которые могут быть использованы, не только в биомедицине, но и в энергетике и электронике.