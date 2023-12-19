{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синтезированы кристаллы, перспективные при лечении нейродегенеративных заболеваний

На их основе могут быть созданы лекарства для лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты из федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН" (ФИЦ КНЦ СО РАН) в составе международной научной группы синтезировали кристаллы нового гибридного материала, на основе которого могут быть созданы лекарственные препараты для лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении. Об этом сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Кристаллы были получены в ходе работы по поиску новых гибридных материалов, которые будут устойчивы и эффективны в качестве биоактивных веществ и лекарств. Как выяснили специалисты, новый материал на основе органического соединения нескольких веществ обладает высоким фармакологическим потенциалом.

"Точное и глубокое понимание сложных потенциальных межмолекулярных взаимодействий и биологической активности этого ингибитора имеет важное значение для разработки новых лекарств. Исследование проливает свет на физико-химические и биологические свойства нового вещества и подчеркивает его потенциальное применение в области терапевтического вмешательства при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезни Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении", - приводятся в сообщении слова кандидата химических наук, старшего научного сотрудника Института химии и химической технологии СО РАН Юрия Маляра.

Кроме того, по информации издания "Наука в Сибири", исследование открывает новые возможности для разработки гибридных материалов с уникальными свойствами, которые могут быть использованы, не только в биомедицине, но и в энергетике и электронике.

Теги
Россия
В МГУ разработали метод анализа состава камней в почках во время операции
Специалисты усовершенствовали лазерную литотрипсию - процедуру дробления камней с помощью лазера
Читать полностью