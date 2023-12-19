Развитие метастазов рака кишечника связали с одной из форм белка CD44

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские и зарубежные исследователи выяснили, что метастазы рака прямой и толстой кишки чаще всего развиваются у тех пациентов, в чьих опухолевых клетках вырабатывается одна из форм белка CD44, отвечающего за распознавание молекул гиалуроновой кислоты. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Мы впервые получили ответы на очень важные вопросы: какая форма белка CD44 самая опасная для человека с раком кишечника, как связаны между собой третья и четвертая вариации этой молекулы и что будет, если подавить экспрессию этого белка. Возможно, течение и агрессивность рака кишечника зависит именно от соотношения этих двух форм CD44", - заявила заведующая Международной лабораторией микрофизиологических систем НИУ ВШЭ (Москва) Диана Мальцева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу в ходе наблюдений за тем, как растут культуры клеток человеческого рака прямой кишки, в том числе и имплантированные в организм лабораторных мышей. Ученых интересовало, как на развитие рака и его метастазов влияют различные формы белка CD44, предположительно связанного с образованием вторичных опухолей.

Для получения подобных сведений исследователи подготовили несколько культур клеток рака толстой кишки, отключили в части из них выработку белка CD44 и имплантировали их в тело грызунов. После этого ученые проследили за развитием опухолей и изучили то, какие вариации данного пептида были наиболее активны на разных фазах развития новообразований в организме мышей, а также в тканях тела нескольких десятков пациентов.

Проведенный исследователями анализ показал, что две разных формы белка CD44, третья и четвертая вариации данного пептида, противоположным образом влияли на рост метастазов и вероятность выживания пациентов. Повышенная активность третьей формы CD44 ассоциировалась с увеличением шансов на выживание больных и снижение вероятности развития метастазов, тогда как четвертая форма ускоряла их рост.

Соответственно, подавление выработки четвертой формы белка CD44 в опухолевых клетках снижало частоту развития вторичных опухолей в легких и других внутренних органах мышей в результате исчезновения у опухолевых клеток создавать комфортные условия для формирования метастазов. Понимание этого, как надеются ученые, позволит создать новые методы терапии рака кишечника.

О раке прямой кишки

По статистике Всемирного фонда изучения рака (WCRF), рак прямой и толстой кишки занимает второе и третье места соответственно по распространенности злокачественных опухолей среди мужчин и женщин. Как правило, каждый год им заболевают свыше 1,8 млн жителей планеты. Более половины носителей рака прямой и толстой кишки погибает в последующие пять лет после постановки диагноза, что особенно характерно для тех пациентов, у которых опухоль была выявлена на поздних стадиях развития.