В России разработали импортозамещающую технологию получения компонента вакцин

ТОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета и Инжинирингового химико-технологического центра завершили разработку отечественной технологии производства инактиватора - одного из основных компонентов вакцин от гриппа, коронавируса, энцефалита и других инфекционных заболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Организация его выпуска в 2024 году снизит зависимость российских предприятий от поставок импортного аналога, который стал менее доступным из-за санкций, утверждают разработчики.

"Ученые химического факультета ТГУ совместно со специалистами Инжинирингового химико-технологического центра завершили разработку технологии получения российского бета-пропиолактона по программе стимулирования производства комплектующих изделий. Данный инактиватор вирусов и бактерий используется для производства препаратов против гриппа, коронавируса, гепатита А, японского и клещевого энцефалита, полиомиелита и ряда других инфекционных заболеваний", - рассказали в вузе.

Проведенные на площадке Щелковского биокомбината испытания показали, что томская разработка не уступает зарубежному аналогу. Для оценки ее качества создали методику выполнения измерения, которая была аттестована и внесена в российский реестр методик.

Уже в 2024 году вуз планирует запустить на площадке промышленного партнера производство отечественного инактиватора. Сейчас предприятие налаживает взаимодействие с исследовательскими медицинскими центрами и заводами, которые производят вакцины, препараты для ветеринарии. Как отметили в ТГУ, сейчас готовится выпуск небольших партий. "Технологию надо поставить на небольшом производстве, после чего ее можно будет тиражировать полномасштабно", - сказали в пресс-службе. В случае необходимости возможна организация производства для полного закрытия потребностей страны.

Разработки химфака ТГУ способствуют реализации стратегического проекта "Технологии жизни", который вуз реализует при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030". Этот проект направлен на разработку новых технологий и материалов для обеспечения безопасности жителей России, включая область биобезопасности, технологии и продукты для укрепления здоровья нации.