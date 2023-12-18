На премию Леденцова претендуют безопасные шприцы и помощь при бесплодии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Производство безопасных медицинских шприцев, полностью исключающих второй укол, и технология подготовки женщины к оплодотворению при сложных случаях бесплодия входят в число номинантов III премии Христофора Леденцова 2023 года. Об этом сообщили устроители премии на пресс-конференции в ТАСС.

Премия Леденцова - возрожденный в 2021 году просвещенческий проект, носящий имя вологодского предпринимателя и мецената конца XIX - начала ХХ века Христофора Леденцова. Премия присуждается за результаты научных исследований. Экспертный совет возглавляет вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. ТАСС является информационным партнером премии.

"Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив и Торгово-промышленной палате РФ нам в этом году удалось собрать рекордное количество заявок и охватить 27 регионов нашей большой страны. И у нас заявки были от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Симферополя. А темы: медицина экология, лесопереработка, химия, "нефтянка", авиация", - рассказала руководитель оргкомитета премии Людмила Линдблад.

От демографии до металлургии

В 2023 году для номинации отобраны 67 заявок. Один из проектов, о котором ТАСС сообщал в 2021 году, относится к медицинской промышленности: он касается производства полностью безопасных одноразовых шприцев. Такой шприц полностью исключает второе использование, поскольку после первого укола игла втягивается внутрь цилиндра. Еще один проект, из области собственно-медицинской науки, касается подготовки эндометрия (внутреннего маточного слоя) для переноса размороженного эмбриона у пациенток с многократными неудачными имплантациями.

Среди других проектов, которые оргкомитет считает особенно заслуживающими интереса, Линдблад назвала, в частности, переработку железогидратных никельсодержащих хвостов с их вовлечением в сталеплавильное производство. А также два транспортных проекта: разработку интеллектуальной системы обеспечения безопасности движения морских судов и электронной системы контроля пассажирооборота компании "Аэрофлот" и других авиаперевозчиков.

Руководитель оргкомитета предположила, что в этот раз лауреатов "будет чуть больше, чем в прошлом году". Оргкомитету, по словам Линдблад, "сложно сделать выбор и ограничить себя", когда так много перспективных заявок. До сих пор премия вручалась в шести номинациях: "Наука", "Разработка", "Внедрение", "Финансирование", "Продвижение" и "Создание". Популяризаторы науки в этот раз также будут в числе лауреатов, отметила Линдблад.

Итоги подготовительного периода будут подведены в ближайшие дни. В январе 2024 года состоится торжественная церемония награждения, которая уже традиционно пройдет на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ. В этот же день пройдет научно-практическая конференция с участием лауреатов и номинантов. А 21 февраля на площадке архивов РАН откроется выставка, посвященная обществу Леденцова к 115-летию его учреждения. Линдблад поблагодарила за помощь ТПП РФ и Президентский фонд культурных инициатив, многих других меценатов.

Предыстория премии

В начале прошлого века Христофора Леденцова сравнивали с Альфредом Нобелем, а капитал, пожертвованный им на развитие науки, даже превышал нобелевский. Леденцов создал Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений для поддержки научных исследований. На средства объединения были построены и оборудованы физиологическая лаборатория И. П. Павлова в Санкт-Петербурге, аэродинамическая лаборатория Н. Е. Жуковского в Московском университете, лаборатории Б. К. Фортунатова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского.

"Опыт Леденцова и его общества, подобных обществ, которые существовали на рубеже веков, это очень важный опыт самоорганизации науки и самоорганизации бизнеса, и взаимодействия, которое сейчас очень востребовано. Опыт решения научных задач, преодоление "пустыни смерти между бизнесом и наукой", - рассказал спецпредставитель Десятилетия науки и технологий Алексей Паевский.