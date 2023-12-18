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Разработан прибор для ускорения роста семян

Он предназначен для облучения растительных тканей различными спектрами света
© PORNPIPAT CHAROENTHAI/Shutterstock/FOTODOM

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Молодые ученые университета "Сириус" сконструировали и протестировали прибор, предназначенный для облучения растительных тканей различными спектрами света. Он позволит изучать влияние спектров на развитие растительных организмов и ускорить прорастание семян, сообщили в пресс-службе университета.

"Магистранты второго курса направления "Генетика и биотехнология растений" университета "Сириус" Валентин Иванов и Жаннета Тухужева стали победителями Всероссийского конкурса "Твой ход". Они сконструировали и протестировали прибор, предназначенный для облучения растительных тканей различными спектрами света. Он позволит изучать влияние спектров на развитие растительных организмов и ускорить прорастание семян", - говорится в сообщении.

Прибор представляет собой компактную конструкцию с изолированным боксом, экраном и средствами управления. Пользователю в меню доступен выбор восьми спектров света и настройка времени облучения - минимальное 1 сек, максимальное 36 часов. "Наши исследования показали, что красный спектр влияет на прорастание семян. Повышение всхожести (показателя времени прорастания - прим. ТАСС) составило около 14%", - прокомментировал ТАСС соавтор разработки Валентин Иванов.

По словам авторов разработки, с помощью прибора пользователь сможет, например, изучить влияние конкретного спектра света на растение в определенный период вегетации.

Уточняется, что проект был отмечен специальным призом от госкорпорации "Росатом". Первые исследования уже проведены на томатах. После доработки авторы планируют сделать версию прибора для аграриев.

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